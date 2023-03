Corée du Nord : Kim Jong-un interdit de porter les vestes en cuir

Kim Jong Un a décidé d’interdire à la population de Corée du Nord les vestes en cuir. La raison de ce nouveau boycott est avant tout une question de mode. Explications…

En Corée du Nord, il est interdit de conduire une voiture, de plier un journal avec une photo du président dessus ou encore de porter un jean. Depuis le 24 novembre dernier, il est aussi interdit de revêtir une veste en cuir. Ce nouveau boycott est le souhait de Kim Jong-un, bien décidé à faire appel à la « fashion police ».

Kim Jong-un, un leader suprême par prêteur

Le trench-coat noir en cuir a été porté pour la première fois en Corée du Nord par Kim Jong-un en personne. Depuis 2019, le vêtement est donc devenu très populaire et l’élite nord-coréenne a commencé à s’habiller comme leur chef suprême, afin de lui prouver leur allégeance et de valider son goût indéniable pour les vêtements. Si au début, le leader a dû ressentir la même fierté que les influenceurs lorsqu’il crée une nouvelle tendance, son caractère peu partageur est vite revenu au galop.

Dans un premier temps, les élites étaient les seules à pouvoir se procurer le look de Kim Jong-un en cuir véritable. Seulement, la population a, elle aussi, voulu revêtir la liquette sacrée du chef suprême. Sur les étals des magasins, des trench-coats en faux cuir sont apparus. Une hérésie qui devait donc prendre fin. Aujourd’hui, la police nord-coréenne affirme que le fait de porter des vêtements conçus pour ressembler à ceux de Kim Jong-un est une « tendance impure visant à défier l’autorité de la plus haute dignité », a déclaré une source à Radio Free Asia.

Les vestes en cuir dans le viseur de la police

Si Kim Jong-un ne semble pas prêt à laisser filer son nouveau look, c’est aussi qu’il a su se démarquer de ses prédécesseurs grâce à lui. En effet, son père et son grand-père (le fondateur de la Corée du Nord) portaient tous les deux des vestes de style Mao et des lunettes à monture en corne. Grâce à son trench en cuir, le nouveau leader coréen forge sa nouvelle personnalité. C’est d’ailleurs lors de sa rencontre avec l’ancien président Donald Trump qu’il avait arboré son look 100% cuir.

Kim Jong-un portant son fidèle trench en cuir noir API

Dorénavant, il est formellement interdit aux habitants de la Corée du Nord de porter ce manteau en cuir. Ce n’est pas la première fois que les Nord-coréens se voient dicter leur tenue vestimentaire ou encore leur coupe de cheveux, qui se doit d’être « conforme au style de vie socialiste ».

Alors si cette énième interdiction peut prêter à sourire, il est nécessaire de rappeler que la population vit dans la terreur et qu’un manquement au règlement coûte cher. Un homme a été condamné au peloton d’exécution pour avoir introduit illégalement une clé USB contenant les épisodes de la série Sud-coréenne de Netflix, Squid Game.

Source OHM