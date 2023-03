Le plan de Sonko échoue…La police ramasse tout sur son passage

Ousmane Sonko n’est pas un politicien comme les autres. C’est un personnage sinistre qui veut brûler le Sénégal. Et il fait tout pour y parvenir. Le leader du Pastef qui a appelé ses militants à occuper les artères de la capitale et des autres villes du Sénégal les 14 et 15 mars pour faire pression sur son procès qui se tient le 16 mars, avait préparé un plan qui consistait à troubler l’ordre public. Mais malheureusement pour lui, les forces de défense et de sécurité veillent. Xibaaru vous dit tout sur le plan maléfique de Sonko et la riposte magnifique de la police nationale…

Ousmane Sonko a peur d’aller en procès avec le ministre Mame Mbaye Niang. Pourquoi avoir peur quand on sait que c’est lui qui a lancé des accusations contre le ministre Mame Mbaye soutenant que dernier avait été impliqué dans des affaires concernant des marchés fictifs attribués au PRODAC et estimés à plus de 90 milliards FCFA. Ousmane Sonko avait dans premier temps que ceci faisait d’ailleurs l’objet dans un premier temps d’un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) dont il détenait copie, avant de parler par la suite qu’il s’était trompé mis qu’il parlait d’un rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF) qu’il sortirait au tribunal.

Mais depuis que le procès est retenu, Ousmane Sonko et ses avocats font tout pour, à chaque fois, repousser la date du procès. Le procès a été envoyé à deux reprises. Cette fois, Ousmane Sonko sait que le procès ne va pas être repoussé et va se tenir cette fois à la date indiquée, le 16 mars. Il imagine une autre stratégie en invitant ses partisans à organiser sur l’ensemble du territoire national des marches pacifiques la veille, le 15 mars. En fait, de marches pacifiques, le maire de Ziguinchor lance plutôt un appel à des émeutes. Puisqu’il dit que ces marches soient autorisées ou non…

Ousmane Sonko ne va pas se limiter à la seule date du 15 mars, si l’autorité ne fait preuve de fermeté. D’ailleurs, les Forces de défense et de sécurité sont en train de prendre des mesures pour contrecarrer le plan qu’il avait mis pour rendre ingouvernable le Sénégal, à l’issue du procès. Selon les sources de Xibaaru, Ousmane Sonko avait ourdi un plan comme lors des manifestations de mars 2021. Des cars devaient quitter la Casamance pour rallier Dakar. Une vingtaine de cars ont quitté Bignona, Mlomp, Ziguinchor. Tandis que cinq autres ont quitté Goudomp.

Des personnages sinistres et dangereux comme d’anciens éléments du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) faisaient partie des passagers. Ne s’en limitant pas là, Ousmane Sonko a fait acheter des pneus chez les vulcanisateurs par des jeunes du mouvement des étudiants de l’UCAD. Les pneus ont été déposés en certains endroits de la capitale comme les ronds-points, la VDN, devant l’Université et sur la route de Ouakam. Ces pneus devaient servir le jour de la manif. Les jeunes allaient retourner avec de l’essence pour mettre le feu.

Malheureusement pour le leader du Pastef, anticipant sur les évènements, la police du commissaire Yague Bocar a fait un excellent boulot. Toute la nuit du dimanche et celle du lundi, les forces de défense et de sécurité ont nettoyé les rues des pneus suspects. Ordre a été donné de débarrasser la capitale de pneus encombrants.

Ensuite les cars de militants en provenance de la Casamance ont été bloqués au niveau du pont de farafénnié. Finalement, si manif il y a, elle se fera sans les militants suspectés d’être d’anciens rebelles. Les FDS sont aux aguets et restent déterminés à faire face à la situation.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn