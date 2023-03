Macky en difficulté…Sonko et Pastef détruisent tout sur…

Ses troupes « décimées » par Pastef…Macky Sall renforce son dispositif…

Le président Macky Sall est de plus en plus acculé par ses adversaires. A une année de la présidentielle de 2024, le chef de l’Etat voit son entourage se réduire. Tout le monde semble lui tourner le dos au moment où il lorgne un troisième mandat. Pour atténuer la situation, le locataire du Palais se cherche des alliés mais peine à en avoir. Alors, il s’accroche à son arme favorite : la justice. Avec elle, Macky Sall a le droit de vie et de mort sur tous ces adversaires.

Depuis son accession au pouvoir, le président Macky Sall cherche à réduire l’opposition à sa plus simple expression. Pour y arriver, il a activé la justice pour écarter deux gros dangers : Khalifa Sall et Karim Wade. Ensuite, Macky s’en est pris aux vieux opposants. Il a réussi à rallier certains d’entre eux à sa cause. Ceux qui ont refusé sont devenus des opposants de salon. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo n’ont que les réseaux sociaux pour s’attaquer au locataire du Palais. Ce qui a donné à Macky un air d’intouchable. Malheureusement pour lui, une nouvelle génération est en train de faire capoter ses plans.

Conduite par Ousmane Sonko, l’opposition radicale fait des dégâts dans le «Mackyland». Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réduit les hommes du Macky à leur plus petite expression. Depuis son arrivée sur la scène politique, l’actuel maire de Ziguinchor n’a pas raté la moindre occasion pour tirer sur le chef de l’Etat. Ce qui a fait de lui le nouveau patron de l’opposition. Macky, qui a senti la menace, tente par tous les moyens d’écarter Sonko de la course. Mais il s’est heurté à un roc.

Grâce à la magie du clic et du clac, Sonko décime Benno Bokk Yakaar et son leader. Le patriote en chef a fait des réseaux sociaux (RS) une arme puissante. Ses hommes y ont installé une véritable dictature qui leur permet de bombarder les ministres et DG de Macky. Toutes leurs magouilles, leurs mauvaises gestions et leurs projets les plus secrets y sont révélés. Rares sont les membres de la mouvance présidentielle qui osent se frotter aux Sonko-boys. Car qui s’y frotte se pique. Alors le locataire du Palais, tente de prendre le contrôle des RS. Mais jusqu’à présent, il lui est incapable de réguler les réseaux sociaux.

Alors Benno change de stratégie. La première chose que les membres de la mouvance présidentielle ont fait est d’avoir une presse acquise à sa cause. Ce qui permet au pouvoir d’avoir un cadre où s’exprimer. Mais aussi pour pouvoir vulgariser les réalisations de leur dealer. Pour ne pas tomber en ridicule, les gros bonnets de cette coalition évitent de débattre avec des membres de Pastef. Sonko envoie le plus souvent ces jeunes au niveau des télés pour rabattre le caquet à leurs adversaires.

L’autre stratégie du pouvoir est d’actionner la justice contre les « têtes brûlées ». Depuis quelques jours on assiste impuissant à une véritable traque des membres de l’opposition, particulièrement ceux de Pastef. Mais aussi de journalistes et d’activistes. Ces personnes sont traquées et finissent le plus souvent dans les gêoles sénégalaises. Un seul petit mot de travers et on atterrit à Rebeuss ou à Sébikotane. Récemment, un opposant a été envoyé en prison juste parce qu’il a parlé de la santé mentale du chef de l’Etat. Ce qui pousse beaucoup de personnes à parler d’instrumentalisation de l’outil judiciaire.

Désormais plus personne n’est à l’abri. Un petit écart de langage conduit en prison avec de lourdes charges. Le cas du journaliste Pape Ndiaye en est un exemple frappant. Pour avoir dit que des juges du parquet général s’étaient prononcés en faveur d’un non-lieu dans l’affaire Adji Sarr-Sonko, le chroniqueur judiciaire se retrouve avec six charges retenues contre lui. Et si le pouvoir agit ainsi, c’est parce qu’il a perdu le contrôle sur tout. Mais cette stratégie de la terreur sera un nouvel échec. « La magie du CLIC fera désormais face, à travers les réseaux sociaux, à la toute-puissance du FRIC et du FLIC.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru