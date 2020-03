Coronavirus : Diaraf Sow appelle à l’union sacrée derrière…Macky Sall

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES DERRIÈRE LE SOLDAT MACKY SALL

Le Sénégal a atteint le seuil critique et il est vraiment temps d’agir ; des mesures très importantes devront être prises pour assurer la survie des sénégalais et éviter le pire: une situation de non retour !

Nous sommes en guerre ! Oui, nous sommes en guerre face à un ennemi dangereux et invisible prêt à décimer les populations entières si nous continuons notre entêtement à défier l’autorité et ses règles et à être inconscients face à la catastrophe qui guette notre pays.

Il est donc temps de faire taire les discours fanatiques de religions, de tarikhas ou de confréries, car il ne s’agit pas de ça et ceux qui le font devraient tous être arrêtés et mis au gnouf pour un bon moment; ils sont facteurs d’incitation à la désobéissance civiles et une menace grave à l’unité nationale dans un moment ou le Sénégal en a le plus besoin.

Nous invitons, à cet effet, les forces de police, de la gendarmerie, les renseignements généraux et le Procureur de la République d’être intraitables dans le cas d’espèce.

Il s’agit en réalité de l’avenir vital de tous les sénégalais, d’une question sérieuse de santé publique, d’une question cruciale de sécurité publique, de la vie et de l’avenir de toute une nation, qui doivent être préservés et sauvés.

Il est temps que les partis politiques sachent qu’on est plus dans le temps de la politique politicienne; que les syndicalistes sachent qu’on est plus dans le temps de la lutte syndicale et que tous soient unis derrière les pouvoirs publics, pour lutter ensemble, pour la survie des sénégalais, face à cette pandémie qui est en train de dévaster le monde.

Cette pandémie qui a mis le monde à genoux; car aucun pays, aucune nation n’est épargnée ; les grandes nations les plus puissantes, aussi bien en logistique qu’en moyens financiers et matériels énormes ont été mises en rude épreuve par les dégâts du coronavirus sur leurs populations et sur leurs économies complètement ruinées.

Tous les sénégalais, sans exception devront, à ce niveau, sans exception de races, d’ethnies, de religions ou de confréries, respecter à la lettre, les règles édictées par les autorités.

Ils ont tous le devoir patriotique, d’oublier leurs appartenances religieuses, leurs tarikhas ou confréries et s’engager dans la lutte contre cette terreur en posant des actes concrets allant dans le sens d’éradiquer définitivement la pandémie bien que ce ne sera pas facile: la maladie se propage vite, trop vite même.

Oui, l’État ne peut que réagir car nos vies à tous sont menacées.

Personne n’est à l’abri de cette maladie ; nous sommes tous exposés et nous sommes tous en danger.

Yalla Baakhna mais aussi Yalla bay sa tôle. Dieu a fait descendre les maladies mais Il ne nous a pas interdit de les combattre.

Nous proposons aux partis politiques sans exception et à leurs Chefs, de se joindre au Chef de l’État, Président de la République, de l’accompagner à prendre les meilleures décisions pour gagner cette guerre mais aussi de mettre provisoirement leurs sièges, à la disposition du Gouvernement pour cette période de crise qui pourrait s’en servir en cas de besoin.

La vie quotidienne des sénégalais jusqu’en ce moment ne montre aucun changement qui démontre que ces derniers sont conscients du danger qui les guette: aucun changement dans nos comportements quotidiens n’est encore visible malgré les innombrables conscientisation face au danger du coronavirus. Malheureusement, le sénégalais ne changera de comportements que s’il voit le coronavirus à l’ œil nu et là même, il ne changera de comportements que s’il subit directement les conséquences néfastes et désastreuses; ce sera alors trop tard pour agir.

Par contre, le sénégalais changera de comportements, lorsqu’il verra l’armée, la police et la Gendarmerie dans les rues; devant leurs domiciles ; il devra alors, se plier, de gré ou de force à la décision de l’autorité car cette guerre ne se gagnera jamais avec de tels comportements.

La seule communication des pouvoirs publics ne semblent pas aussi à elle seule, être très efficace pour faire mouche aux oreilles des sénégalais; l’implication des partis politiques, des mouvements syndicaux et des Chefs religieux, dans la phrase de contribution financière, dans la phase de campagne de sensibilisation et dans l’application au Premier plan des directives du Gouvernement aideraient avec force à gagner le combat contre le coronavirus.

Nous devons tous soutenir le Président de la République dans les mesures futures qu’il devra prendre pour sauver le pays.

Nous pourrions alors retourner, fièrement, chacun dans son domaine car la vie aura repris son cours normal.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J