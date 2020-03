Coronavirus : la belle-sœur de Clooney vend des masques à 30…

Ce n’est pas la première fois que la soeur d’Amal Clooney fait parler d’elle, souvenez-vous… La grande sœur d’Amal Clooney, Tala Alamuddin Le Tallec , avait été condamnée à trois semaines de prison pour conduite en état d’ébriété. À 47 ans, la mère de famille avait commis un écart qui lui a coûté cher. Elle avait été jugée pour avoir dépassé les limites. À Singapour, où elle vit depuis des années, ça ne blague pas ! Et pourtant, elle connaît parfaitement les règles du pays.

Après une soirée passée dans un restaurant avec des amis, la styliste avait pris le volant pour rentrer à son domicile après avoir bu quelques verres de trop selon le journal The Strats Times. Et c’est lors d’un contrôle routier qu’elle avait été arrêté. Un coup dur pour la mère de famille mais aussi pour la réputation de sa famille connue et médiatisée. Cette fois-ci, rebelote, Tala fait parler d’elle. Mais alors qu’elle pensait faire une bonne action, les internautes l’ont lynché sans aucune pitié.

Sur son site Internet, où elle vend plusieurs vêtements et accessoires, Tala a mis en ligne des masque médicaux, customisés au prix de 30 euros l’unité. Il n’en aura pas fallu plus pour scandaliser les internautes. Une partie des bénéfices sera reversée à la Croix-Rouge de Singapour, qui aide les personnes directement affectées par le coronavirus.

Et malgré cette initiative, les internautes n’en reste pas moins dégoûtés de voir que Tala tente de gagner de l’argent sur le dos des contaminés. Cette dernière a réagi en se confiant à Page Six : « Quand j’ai su qu’il n’y avait plus de masque ni de papier toilette, je me suis dit ‘je ne peux pas faire de papier toilette, mais je peux créer des masques’. J’essayais juste de faire ce que je peux, explique Tala Alamuddin. Ils protègent autant que possible, mais ne sont pas certifiés médicalement… C’est mieux que rien. Pourquoi ne pas ajouter de la joie et quelque chose qui est beau au milieu de ce malheur ? Je ne veux pas gagner de l’argent grâce à ça. Je veux aider. »