Coronavirus : le Maroc déclare l’état d’urgence sanitaire

Pour garder l’épidémie sous contrôle, le royaume a décrété l’état d’urgence sanitaire et le confinement dès ce vendredi à 18 heures, jusqu’à nouvel ordre.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à l’épidémie de Covid-19, les autorités marocaines ont décrété jeudi soir «l’état d’urgence sanitaire» pour restreindre au maximum les déplacements de la population, «seul moyen pour garder le coronavirus sous contrôle».

Garder le contrôle

«L’état d’urgence sanitaire ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique mais la prise de mesures exceptionnelles» pour limiter les déplacements, qui seront désormais soumis à obtention d’un «document officiel», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le document précise notamment que les citoyens pourront quitter leur domicile « pour se rendre au travail pour les administrations et les établissements ouverts, dont les sociétés, les usines, les travaux agricoles, les locaux et espaces de commerce en rapport avec la vie quotidienne du citoyen, les pharmacies; les secteurs bancaire et financier, les stations d’approvisionnement en hydrocarbures, les cliniques et cabinets médicaux, les agences des sociétés de télécommunications, les professions libérales indispensables et les locaux de vente des produits d’hygiène. »

Jeune Afrique avec AFP