Coronavirus…les défenseurs de la République en phase avec Macky

Fermetures des écoles et interdictions de grands rassemblements, etc. : Les défenseurs de la République en phase avec Macky…

Le Président de la République Macky Sall vient de prendre des mesures fortes contre la propagation de la pandémie Coronavirus. Ainsi, les écoles et universités seront fermées et les grands rassemblements interdits sur l’ensemble du territoire national. Dans un communiqué parvenu à nos soins, les responsables du mouvement les Défenseurs de la République parlent de décision sage : «A l’état où nous sommes et vu la gravité de la pathologie du Coronavirus, le Président de la République a pris toute sa responsabilité en fermant les écoles et autres grands rassemblements .C’est une très sage décision en ce qu’elle permet d’éviter la propagation de ce funeste virus. Depuis la déclaration de cette maladie, le gouvernement n’a ménagé aucun effort pour s’occuper de la santé des populations. Nous le félicitons et l’encourageons pour cet engagement sans faille pour contenir ce fléau. Que Dieu garde le Sénégal », ont laissé entendre ces jeunes proches de la mouvance présidentielle.