Coronavirus… And Suxali Sénégal salue le plan de riposte de Macky

Communiqué du Mouvement And Suxali Sénégal

Au moment où le Sénégal fait face au virus Covid-19, notre pays fait d’énormes efforts pour circonscrire la maladie à travers le plan de riposte lancé par le Président Macky Sall à travers cinq mesures fortes.

J’exhorte mes compatriotes à veiller scrupuleusement aux mesures d’hygiène, et de bon sens, qui sont les garanties les plus fiables pour éviter la propagation du virus.

Enfin, nous saluons les mesures fortes prises par président Macky Sall, et en ma qualité de président du Mouvement And Suxali Senegal, j’accompagnerai les thiessois dans la prévention et le respect des consignes adoptés.

Ensemble nous vaincrons.

HABIB NIANG PRÉSIDENT MOUVEMENT AND SUXALI SÉNÉGAL