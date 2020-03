Coronavirus : Cissé Lo propose une ponction sur les salaires de plus de 500.000 FCFA

L’arrivée du Coronavirus, cet hôte indésirable, dans nos murs, préoccupe au plus haut point l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo. Dans sa page Facebook visitée par nos soins, le Président sortant du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), livre sa recette pour envoyer bouler cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Cissé Lo qui loue les efforts déjà consentis par l’Etat du Sénégal, avance une batterie de mesures dont l’interdiction des grands rassemblements, la fermeture des écoles pour deux (2) mois et le lancement d’un Fonds de Solidarité Nationale, histoire d’appuyer les actions du Gouvernement du Sénégal.

Lire in texto.

« Mes chers compatriotes, l’heure est grave. Ainsi, la vigilance et la solidarité doivent s’imposer comme alternatives afin de contenir ce fléau qu’est le virus Covid-19(le Coronavirus). Aujourd’hui, nous devons nous mobiliser pour soutenir les actions du Gouvernement de la République du Sénégal dans sa politique d’endiguement, pour ne pas dire, de lutte et de recherche de solutions afin d’éradiquer le phénomène qui continue de faire des ravages ,un peu partout , dans le monde. Son ampleur et sa gravité …funeste doivent, de toute évidence, interpeller notre bon sens.

Notre pays, le Sénégal vient d’être touché par cette maladie qui nous menace tous et ce, sans discrimination aucune. L’Europe qui se trouve être l’épicentre, j’allais dire, le centre de gravité de cette pandémie, héberge des millions de citoyens sénégalais. Ils y vivent et se déplacent quotidiennement. L’Etat du Sénégal doit alors prendre ses responsabilités en interdisant tous les grands rassemblements ce, pendant deux (2) mois (1 mois pour les fêtes de Pâques). Durant ce temps, nous allons pouvoir essayer de prendre les mesures idoines, nécessaires de prévention et de sauvegarde. J’exhorte aussi l’Etat du Sénégal à lancer un Fonds de Solidarité Nationale. Pour ce faire, je propose une ponction de 10% sur tous les salaires de plus d’1 Million de F CFA et de 05% pour tous les salaires de plus de cinq cent mille (500.000 F CFA). Cette manne financière qui sera, ainsi, ponctionnée, amassée va permettre d’aider notre Gouvernement à faire face à la propagation de cette pandémie Covid-19 (Coronavirus) », a posté El Pistolero.