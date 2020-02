La Guinée équatoriale approuve une contribution de solidarité de 2 millions de dollars pour soutenir la lutte de la Chine contre le coronavirus

Selon les dernières mises à jour, le coronavirus a tué près de 500 personnes dans le monde, principalement des citoyens chinois, et infecté plus de 24 000 personnes

Le Conseil des ministres de la Guinée équatoriale a accepté de soutenir la lutte de la Chine contre le coronavirus avec une contribution de solidarité de 2 millions de dollars cette semaine. Présidé par S.E. Président Obiang Nguema Mbasogo, le Conseil des ministres a exprimé son soutien et sa solidarité les plus profonds au gouvernement chinois dans sa lutte contre l’épidémie mondiale.

Selon les dernières mises à jour, le coronavirus a tué près de 500 personnes dans le monde, principalement des citoyens chinois, et infecté plus de 24 000 personnes. La décision du Conseil des ministres de la Guinée équatoriale d’appuyer financièrement la lutte de la Chine contre le virus reflète les relations profondes et de longue date entre les deux pays, dont la coopération n’a fait que se renforcer ces dernières années.

« La Chine a toujours été un partenaire très fort et fidèle de la République de Guinée équatoriale et cette contribution est une démonstration que la Guinée équatoriale est solidaire de la Chine et de son peuple alors qu’ils luttent contre une épidémie mondiale qui a déjà coûté trop de vies », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Notre initiative en cours, L’Année de l’investissement, témoignera de la profondeur de notre coopération et de nos relations avec la Chine. C’est un plaisir pour la Guinée équatoriale de soutenir son partenaire dans le besoin. »

La Chine et la Guinée équatoriale bénéficient d’une coopération économique et technique solide depuis des décennies. La Chine a soutenu le développement de la Guinée équatoriale à travers la construction d’infrastructures de télécommunications et routières essentielles, ainsi que le développement d’infrastructures sociales dans le pays. La Guinée équatoriale est un soutient de longue date du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). L’année dernière, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération bilatérale lors d’une réunion entre le président Obiang Nguema Mbasogo et le représentant spécial du président chinois Xi Jinping, Yang Jiechi.

Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.