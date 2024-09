Côte d’Ivoire : Décès de Sory Diabaté, ancien vice-président de la FIF

Tel un coup de massue, la nouvelle est tombée ce jeudi matin à la grande déception de la classe du football ivoirien. Âgé de 62 ans, Sory Diabaté a rendu l’âme tôt ce jeudi dans les environs de 5h GMT, des suites d’une courte maladie. Ancien vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), il fut précédemment candidat aux élections à la fédération, qu’il a perdu face à Yacine Idriss Diallo, l’actuel président en exercice de l’instance dirigeante du football local.

Sory Diabaté a consacré une grande partie de sa vie au développement du football en Côte d’Ivoire. En tant que premier vice-président de la FIF, il a joué un rôle crucial dans la structuration et la professionnalisation du football ivoirien. Son engagement et sa passion pour le sport ont permis de mettre en place des initiatives visant à améliorer les infrastructures sportives et à promouvoir les talents locaux. Il a fait son entrée au Comité exécutif sous le mandat de Jacques Anouma, ancien président de la FIF et aujourd’hui conseiller du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Avant de devenir une figure emblématique de la FIF, Sory Diabaté a gravi les échelons avec détermination et persévérance. Son parcours est jalonné de défis qu’il a su relever avec brio. En tant que candidat aux élections de la présidence de la FIF, il a démontré une vision claire et ambitieuse pour l’avenir du football ivoirien, bien que la victoire ne lui ait pas souri, ayant perdu les élections de justesse. Pour l’heure, la Fédération Ivoirienne de Football n’a pas encore réagi à la terrible nouvelle.

Source : Africa Foot United