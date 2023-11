Côte d’Ivoire : un policier arrêté pour vol avec réunion

Le lieutenant de police K.A.W. en service au commissariat de police de SINFRA est dans de beaux draps

Le lieutenant K.A.W. en service au commissariat de Sinfra et deux autres individus ont été interpellés, ce lundi 13 novembre 2023, dans le village de Konankankro, situé à environ 5 kilomètres de Ouragahio, dans le département de Gagnoa.

Un officier de la police nationale et ses deux complices sont présentement gardés au commissariat de police de Ouragahio, ville située au nord de Gagnoa, dans la Région du Gôh. Ils ont été interpellés, ce lundi 13 novembre 2023, dans le village de Konankankro, situé à environ 5 kilomètres de Ouragahio dans le département de Gagnoa. Il s’agit du lieutenant de police K.A.W., en service au commissariat de Sinfra et de S. Adama, un planteur burkinabé de 33 ans, domicilié à Pierrekro et K.S. Laurent, un planteur ivoirien de 38 ans, domicilié à Konankankro.

D’après les informations disponibles, la population de Konankankro a joué un rôle crucial dans l’interpellation du lieutenant. Les habitants ont appréhendé l’officier avant de signaler l’incident aux autorités vers 1 heure du matin.

Sans perdre de temps, les éléments du commissariat de Ouragahio se sont rendus sur place où ils ont trouvé le lieutenant ligoté et couché dans la boue. Il a été révélé que le lieutenant K.A.W. abusait de son autorité policière pour dépouiller les habitants de leurs biens.

Ses collègues policiers décident de le conduire au commissariat de Ouragahio pour en savoir davantage sur sa présence dans cette localité. Fouillé, il avait en sa possession 6 téléphones portables dont 2 appartiennent à un infirmier en service au centre de santé de Pierrekro ; une plaque police, un couteau, une pipe servant à fumer la drogue et un Taizer.

Un peu bavard, le présumé voleur n’a pas hésité à citer ses complices que sont S. Adama et K.S. Laurent. Il décide de coopérer gentiment avec les forces de l’ordre pour leur interpellation à Konankankro. Le lieutenant et ses deux complices ont fait plusieurs victimes à Pierrekro et Konankankro.

Source Linfodrome