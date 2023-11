Ça chauffe sur les comploteurs contre Amadou Ba…Macky les tient

Ils ne veulent pas de Amadou Ba comme candidat de l’APR. Et pourtant devant Macky Sall, ils font semblant. Tous les comploteurs de L’APR qui, dans l’ombre, mettent les bâtons dans les roues du candidat de Benno Bokk Yaakaar, sont dans le viseur du Palais. Leur hypocrisie a fini d’exaspérer le Palais. Ils avaient donné carte blanche à Macky Sall pour choisir le candidat de BBY. Et aujourd’hui ils n’en veulent pas. Mais tant qu’ils restaient dans l’ombre, ils étaient hors de portée. Maintenant qu’ils ont montré leur vrai visage, Macky Sall les a à l’œil. Et ils devront subir les foudres du Palais.

A moins de 4 mois de l’élection présidentielle, les masques tombent. Dans le camp présidentiel, certains commencent à apparaître sous leur véritable visage. Seulement pour leur gouverne, ils doivent savoir que Macky Sall est au contrôle de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il dirige cette formation depuis 2012. Il la connaît de fond en comble. Il connaît le poids politique de tout un chacun.

Macky connaît très bien Abdoulaye Bibi Baldé et Souleymane Jules Diop qui sont de grandes gueules sans base. Et ce sont eux qui osent critiquer le choix de Macky Sall alors qu’ils lui avaient donné carte blanche. Abdoulaye Bibi Baldé et Souleymane Jules Diop n’avaient jamais auparavant osé contester les choix du Chef de l’Etat Macky Sall. A présent que Macky Sall est à 4 mois de quitter le pouvoir, les voilà qui se dévoilent comme des « rebelles ».

Mais selon des sources ces grandes gueules sont des mercenaires de commanditaires tapis dans les tréfonds de l’APR. Ils sont mis en route par les ennemis de Amadou Ba. Leur objectif c’est de porter préjudice à Amadou Ba et de détourner les voies de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar vers l’autre candidat issu de Benno Bokk Yaakaar qui n’est autre que Mahammed Boun Abdallah Dionne. Un manque de loyauté à l’endroit de Macky Sall.

Ils font semblant de sourire à Macky Sall et de tromper Amadou Ba pour ensuite dévier toutes les voix vers Mahammed Dionne. Mais Macky Sall les voit et sait tout. Aujourd’hui, ils ont été identifiés. Souleymane Jules Diop, Maodo Malick Mbaye, Abdoulaye Bibi Baldé…Et à leur tête, un grand faucon, le Président d’une institution, un ministre et deux députés dont un président de commission.

Abdoulaye Bibi Baldé, Souleymane Jules Diop ainsi que le très obscure Maodo Malick Mbaye sont ainsi les fers de lance pour porter le combat de certains qui se disent proches du Chef de l’Etat, mais qui en réalité ont toujours agi sur le dos de ce dernier.

Il y a de la lâcheté à travers certains comportements. En effet, ils ont décidé de contester le choix porté par le Président de la République sur Amadou Ba à travers de voies détournées. En quoi, le choix porté sur Amadou Ba doit-il les déranger ? Ils font des déclarations rien que pour dénigrer Amadou Ba aux yeux de l’opinion, alors que l’heure doit être au resserrement des rangs au sein de la mouvance présidentielle.

A l’heure actuelle, Amadou Ba est sur le terrain et plusieurs sondages le donnent gagnant dès le premier tour à l’élection présidentielle. Mais, voilà c’est le moment qu’ils ont choisi pour s’attaquer à Amadou Ba, donnant ainsi l’impression à l’opinion publique que la majorité présidentielle est divisée. Ce qui leur permettrait d’affaiblir Amadou Ba au profit de Mahammed Boun Abdallah Dionne.

C’est dire qu’outre les candidats de l’opposition, Amadou Ba doit faire face à des adversaires encagoulés qui sont de la mouvance présidentielle. Ils sont comme des serpents prêts à cracher leur venin sur lui. Ils sont pires que tout le monde. Seulement, Macky Sall est à présent identifié sur le manque de loyauté de certains qui se disent ses fidèles, mais agissent sur son dos. Macky Sall les a à l’œil et il leur promet un châtiment douloureux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn