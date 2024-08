Côte d’Ivoire : un malfaiteur agissait en tenue militaire à Dabou

Un malfaiteur se faisant passer pour un soldat de l’armée ivoirienne a été arrêté dans la semaine, dans un bistrot, non loin du quartier Yakani, à Dabou.

Dans la paisible ville de Dabou, un dangereux imposteur a été mis hors d’état de nuire par les forces de la gendarmerie nationale. Ce malfaiteur, connu sous le nom de T. G., se faisait passer pour un soldat de l’armée ivoirienne, exploitant son apparence et ses faux titres pour perpétrer des crimes et semer la terreur.

Selon le confrère Norbert N’kaka qui livre cette information, l’arrestation de T. G. a eu lieu dans un bistrot situé près du quartier Yakani. Depuis plusieurs mois, T. G., toujours vêtu d’un ensemble treillis militaire, avec des chaussures et un calot, arpentait les rues de Dabou, trompant ainsi les habitants par son allure imposante et sa stature de 1,85 m. Il était particulièrement admiré par les jeunes du quartier, qui voyaient en lui un véritable soldat. Cette admiration lui permettait de profiter de leur générosité, buvant souvent à leurs frais dans les maquis locaux.

Les dérives langagières de T. G. et ses comportements douteux ont cependant éveillé les soupçons de certains habitants. Ces derniers ont alors alerté les forces de la gendarmerie, leur indiquant le bistrot où il avait l’habitude de se rendre. Une embuscade a été soigneusement préparée, et T. G. a été appréhendé alors qu’il venait de stationner sa moto et de s’installer confortablement.

La perquisition effectuée à son domicile a révélé le vrai visage de T. G. Les gendarmes y ont découvert un pistolet automatique, plusieurs tenues et chaussures militaires, ainsi que d’autres biens estampillés de l’armée ivoirienne. Face à l’évidence, T. G. n’a pas nié ses activités criminelles, avouant être membre d’un gang de braqueurs opérant principalement la nuit dans les départements de Dabou, Sikensi et Grand Lahou, notamment sur l’axe côtier Abidjan-San Pedro.

Le malfaiteur utilisait son déguisement pour inspirer confiance et détourner les soupçons, facilitant ainsi les activités de son gang. Grâce à la vigilance des habitants et à l’intervention rapide de la gendarmerie, T. G. et son réseau de malfaiteurs ont été démantelés, apportant ainsi un soulagement aux populations locales.

Le malfaiteur a été conduit aux locaux de la gendarmerie pour être interrogé sur l’origine de son arsenal militaire et sur ses complices. Bien qu’il ait refusé de donner des détails précis, il a admis que les équipements militaires lui permettaient de mener ses opérations nocturnes avec efficacité et discrétion. Son arrestation marque une étape importante dans la lutte contre la criminalité à Dabou et ses environs.

