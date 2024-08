L’ami milliardaire de Macky et Marème devient le super pote de Sonko…

L’argent est le nerf de la guerre et cela Macky Sall et son ami des « big deal », Ousmane Sonko, ne nous le démentiront point. Ils ont conquis le pouvoir avec l’argent et règneront avec l’argent. Macky a utilisé l’argent de Wade pour l’abattre et Sonko a utilisé l’ami milliardaire de Macky pour le descendre et mettre son candidat au pouvoir. Et aujourd’hui cet ami milliardaire de Macky Sall qui est devenu le super pote de Sonko, bénéficie des avantages de l’Etat, des marchés de l’Etat. L’homme d’affaires continue d’être le chouchou des nouveau dirigeants malgré la défaite de ses anciens protecteurs, Macky Sall et Marème Faye Sall.

En 2013, en pleine croisade contre Karim Wade qui était l’homme à abattre à l’époque, Macky Sall était obligé de mettre tous les atouts de son côté pour mettre hors d’état de nuire le fils de son ancien bienfaiteur, Abdoulaye Wade. Macky Sall utilise alors les amis de Karim pour l’abattre. Et c’est particulièrement une relation de Bibo Bourgi qui sera utilisée pour achever Karim Wade. « Macky Sall avait besoin de gros mensonges pour rendre Karim Wade inéligible et l’écarter des élections » commente une source.

« Après ce joli travail contre Karim pour Macky, l’homme d’affaires est grassement récompensé. Il crée une société en 2016 juste après l’exil de Karim Wade et devient prête nom de Marème Faye Sall. Les marchés de l’état, signés par son ami Macky Sall, pleuvent sur lui. Assainissement de Diamniadio, quota d’engrais aux ICS et plusieurs Projet d’eau et d’assainissement en Milieu Rural. L’homme d’affaire gagne tout sans compétition. Il fait aussi l’affaire de Macky Sall et de Marème Faye Sall pendant plus de 5 ans jusqu’en 2021 où le vent tourne. Les contestations contre le régime de Macky s’intensifient. Alors l’homme d’affaires met en place un plan A et un plan B.

Le plan A de l’homme d’affaire créé par Macky Sall est d’opérer la rupture avec Macky Sall. Il profite d’un incident sur sa résidence au Sénégal et va se réfugier aux Etats unis. Il arrête tout contact avec Macky Sall et son épouse Marème Faye Sall. Il arrête le financement de la fondation de la première dame « Servir le Sénégal » qui finit par couler. Il ne répond plus au téléphone. Et deux ans plus tard, il lance son plan B.

Le Plan B de l’homme d’affaires est stratégique. Il prend langue avec les opposants et les finance en toute discrétion. L’homme d’affaires veut faire couler Macky Sall. Et il lance dans la foulée sa candidature à la présidentielle qui n’est qu’un trompe-l’œil. Son véritable candidat est ailleurs. Il fait venir des voitures de luxe et de la logistique pour sa présidentielle. Il fait voir de toutes les couleurs à Macky et à son candidat. Mais son véritable objectif est de détourner l’attention de Macky sur son financement au candidat de l’opposition. Et cela réussit. L’’opposition remporte la présidentielle au 1er tour et Macky Sall quitte le pays.

L’homme d’affaires peut savourer sa victoire car l’opposition qu’il a soutenue est enfin au pouvoir. Comme avec Macky en 2016, l’homme d’affaires est le nouveau chouchou des nouvelles autorités. Les contrats d’assainissement de l’état tombent sur sa table. L’homme d’affaires a misé sur le cheval gagnant. Il a financé secrètement cette opposition qui a pris le pouvoir par les urnes. Alors il peut savourer cette victoire qui est le fruit d’une longue stratégie bien murie.

Le milliardaire a pris sa revanche sur Macky Sall qui a quitté le pays avec toute sa famille après avoir couvert tous les dérapages à travers sa loi d’amnistie. L’homme fortuné, ancien ami de Macky Sall n’a rien perdu. Au contraire il continue d’engranger des milliards avec le nouveau régime avec des marchés juteux même si Bassirou Gueye, Président de l‘Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a dénoncé les marchés de travaux conclus entre l’état et la société de l’homme d’affaires.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn