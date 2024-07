Exclusivité ! Macky Sall lâche l’APR…Voici son remplaçant

Une information qui circule dans le cercle restreint de Macky Sall, le leader de l’APR ou du moins l’ancien patron de l’Alliance Pour la République. L’ancien président de la République qui vit au Maroc et travaille pour l’Elysée, ne peut plus contrôler son parti à distance. Il garde encore les rênes du parti sur le plan statutaire. Mais dans les faits, l’ancien président de la République a passé le relais à une autre personnalité du Parti dans la plus grande confidentialité. Au risque de créer une polémique sur la succession du Président du Parti et des départs massifs, le nouveau patron désigné attend une seule chose avant de pouvoir annoncer sa place de président intérimaire de l’APR…

Macky Sall n’a pas démissionné de l’APR. Mais il n’occupe plus les fonctions de président dudit parti. Il a délégué ses pouvoirs à un membre du parti qui assume le rôle de président par intérim du parti. Et cela de manière officieuse. L’actuel boss du parti et ses « complices » qui gèrent en toute illégalité, font tout pour garder soigneusement cette information pour ne pas créer des remous dans le parti qui ne s’est pas encore remis de sa défaite à la présidentielle. Mais ces mêmes personnes qui sont à l’origine de cette défaite sont ceux à qui Macky Sall essaie de « refiler » la présidence du Parti sans congrès.

Mais le successeur illégitime de Macky Sall, ce responsable choisi en toute illégalité pour assumer l’intérim de la présidence, est embarrassé par la non démission d’Amadou Ba, le candidat malheureux du parti à la dernière élection présidentielle. La présence d’Amadou Ba dans l’APR compliquera sa prise du pouvoir illégitime de la présidence de l’APR. Il attend que ce dernier démissionne pour se faire nommer président par intérim de l’APR par Macky Sall. Mais Amadou Ba et ses partisans qui ont eu vent de cette stratégie, jettent les bases d’une nouvelle structure politique.

Cheikh Oumar, ancien ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) du Sénégal et proche d’Amadou Ba est allé droit au but en faisant cette révélation : « Si Macky Sall a décidé d’aller vivre au Maroc, c’est parce qu’il a décidé de ne plus faire de la politique au Sénégal. (…) Il est parti dans des conditions difficiles où les gens disent qu’il est responsable de notre défaite. Après on veut nous faire croire qu’il se peut qu’il revienne. Ce schéma-là, je n’y crois pas. C’est ce schéma qui est à l’APR et je ne compte pas y travailler »

Cheikh Omar Anne a entièrement raison. Macky Sall est parti au Maroc et a décidé de ne plus faire de la politique au Sénégal. Il a décidé de ne plus soutenir son candidat à la veille de la présidentielle et l’a lâché au profit de l’opposition. Du jamais vu en politique. Il hait Amadou Ba et personne ne sait pourquoi. C’est cette haine qui l’a poussé à passer le flambeau de la présidence de l’APR à celui-là même qui l’a aidé à liquider politiquement son candidat à la présidentielle. Macky Sall a choisi ADD pour le succéder à la présidence de l’Alliance Pour la République (APR).

ADD, le nouveau président par intérim de l’APR, choisi officieusement par Macky Sall est consolidé dans sa nouvelle fonction par certains députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Depuis le départ du président Macky Sall pour sa résidence au Maroc et son travail de Président pour le Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P) en France, il s’est mis en congé de la présidence de l’APR et a laissé ses prérogatives à ADD. Mais ADD attend la démission d’Amadou Ba de l’APR pour s’accaparer du parti avec ses « complices ».

Mais ADD est conscient qu’Amadou Ba fera comme certains démissionnaires qui ont déjà annoncé les couleurs d’une nouvelle destination politique. De hauts cadres de l’APR, Cheikh Omar Anne, Abdou Latif Coulibaly et Aliou Sall sont prêts à accompagner Amadou Ba dans son nouveau cadre politique. Et ils ne sont pas les seuls de la formation de Macky Sall qui risque de se vider après le départ d’Amadou Ba et de plusieurs responsables qui n’attendent que son feu vert. Le parti APR ne survivra pas au départ de Amadou Ba. Macky Sall, en prenant cette décision de léguer le parti à ADD, prend le risque de voir son parti disparaître.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn