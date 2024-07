Sonko ne brille plus sur le continent…voici le patriote qui a pris sa place

Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) risque d’être le plus grand perdant du régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Chaque jour, Ousmane Sonko s’éloigne davantage de ses souteneurs. Parmi la longue liste des panafricanistes ces dernières années, l’actuel premier ministre n’a pas fait long feu chez nos voisins de la sous-région. Mais le Sénégal continue de faire parler de lui sur le continent et c’est un autre patriote qui brille en ce moment.

Ousmane Sonko semble reprendre son combat pour le souverainisme. Il a profité de la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître six des tirailleurs africains «morts pour la France» à titre posthume, pour reprendre son manteau d’opposant.

Dans un post, le leader de Pastef s’est empressé de répondre à Macron et à son gouvernement, tout en leur demandant de « revoir leurs méthodes, car les temps ont changé ». «(…) Je tiens à rappeler à la France qu’elle ne pourra plus ni faire ni conter seule ce bout d’histoire tragique. Ce n’est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d’Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu’ils méritent», a-t-il écrit.

Selon Ousmane Sonko, Thiaroye 44, comme tout le reste, sera remémoré autrement désormais. Des propos du patriote qui ont été salué dans la sous région. Mais il n’en était pas ainsi ces derniers jours. Lors de sa visite au Mali, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait déclaré vouloir réconcilier les pays de l’AES à la CEDEAO. Cette nouvelle position des autorités sénégalais n’est pas du goût des panafricains. Ces derniers espéraient voir le Sénégal rejoindre la coalition des présidents putschistes. Et c’est Sonko qui en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux. Il a toujours été vu comme un «grand panafricaniste».

Le Premier ministre, qui était attendu par plusieurs activistes africains, pour soutenir l’AES au détriment de la CEDEAO, adopte une position ambiguë. La position de son gouvernement est claire. Dans cette crise qui secoue l’Afrique de l’Ouest, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d’avoir une position prudente d’arbitre. Cette posture ne ravit pas les panafricanistes. Ce qui fait que Ousmane Sonko commence à perdre de l’audience au niveau des activistes africains.

Mais un autre patriote commence à briller. Depuis quelques jours, Guy Marius Sagna est devenu le nouveau chouchou des panafricains. Au Parlement de la CEDEAO, le député sénégalais n’hésite pas de tirer sur l’institution sous régionale et les présidents qui l’incarnent. D’ailleurs, ces prises de parole ont fini par agacer certains de ses collègues. La vice-présidente du Parlement, Adjaratou Traoré et Guy Marius Sagna ont même failli en venir aux mains. Ce, parce que le compagnon de Ousmane Sonko s’en est pris aux présidents qui appauvrissent l’Afrique.

Si cette position de Guy n’a pas plu à l’ivoirienne, ce n’est pas le cas chez les activistes. Des organisations togolaises lui ont même manifesté leur soutien. Et sur les réseaux sociaux, ses positions se passent de tout commentaire. Des personnes se réclamant panafricanistes partagent fièrement les propos du parlementaire sénégalais. Ce qui fait de lui le nouveau chouchou chez les amis des présidents putschistes.

Mais dans tous les cas, le nouveau régime est très attendu à l’international sur la question du panafricanisme. Les patriotes sénégalais devront prendre la pleine mesure de tous les enjeux de cette mission. Une position pour le moins inconfortable. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye risque d’y laisser des plumes après Ousmane Sonko. L’actuel premier ministre a perdu beaucoup de points sur le combat du souverainisme. Heureusement pour lui, Guy Marius Sagna tient haut le pavé !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn