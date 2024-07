Cheikh Guèye au nouveau régime : «Si les promesses ne sont pas tenues…»

«Si les promesses ne sont pas tenues, par exemple sur les questions de la souveraineté, de la reddition des comptes et sur l’amélioration de l’état de droit, ça va générer une grande déception chez la jeunesse ». C’est du moins l’avis de Cheikh Gueye, Secrétaire générale du réseau sénégalais des think thanks qui a analysé l’actualité politique marquée par les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.

Invité de l’émission Objection de la radio Sudfm, ce dimanche 28 juillet 2023, M. Gueye a établi trois scénarios que les Sénégalais pourront vivre avec ce nouveau régime. Interrogé sur les 100 jours du président Diomaye, Cheikh Gueye se dit optimiste. « Les premiers signaux sont rassurants. Il y’a le volontarisme et l’ambition » a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la posture du nouveau régime Diomaye, Cheikh Guéye pense qu’on peut s’attendre à trois (3) scénarios. « Un scénario du pire. Si les promesses ne sont pas tenues. Par exemple : sur les questions de la souveraineté, des redditions des comptes, sur l’amélioration de l’état de droit. Ça va générer une grande déception chez la jeunesse. Peut-être des choses beaucoup plus graves et dramatiques pourront avoir lieu comme les récents événements » fait-il savoir.

Il a poursuivi : « Le deuxième scénario peut être la continuité. Cela peut se produire si les autorités essaient de faire des compromis, de n’opérer des ruptures nécessaires, ou de gérer le pays avec quelques améliorations ».

Le chargé de la veille et de la prospective à IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) a considéré que le troisième scenario n’est rien d’autre que celui « de la refondation systématique et sincère avec beaucoup d’audace, d’ambitions et de panafricanisme ». « Je fais partie des gens qui pensent que ce pays n’a pas besoin seulement de réformes mais d’une vraie refondation » a estimé M. Gueye.

Profitant de l’occasion, M. Gueye a passé en revu les années des régimes libérales. Selon lui, les 24 ans de néolibéralisme doivent pousser à s’interroger : «Ces années ont été marquées par l’économie libérale. La corruption, les crimes économiques commises…ont sabotés leurs régimes ».

Pour le SG du réseau sénégalais des think thanks, cela était dû au modèle néocolonial adopté par les libéraux et « c’était une logique de continuité », a-t-il regretté.