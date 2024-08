Pastef pousse Diomaye et Sonko à faire une grosse erreur…politique

Des personnes toxiques gravitent autour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Du matin au soir, ils trouvent toujours le moyen de pousser les sénégalais à avoir un ressentiment envers les nouvelles autorités. Se croyant au-dessus de tout le monde, ils n’hésitent pas à balancer leurs conseils sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ils sont en train d’agiter une question qui risque de pousser Diomaye à suivre la voie de son prédécesseur, Macky Sall.

On peut tout reprocher à Macky Sall, sauf une chose. L’ancien président de la République était un véritable stratège politique. En douze (12) ans d’existence, il a tenu tête à toute forme de résistance. Malheureusement pour lui, il s’est lancé dans une politique très dangereuse. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence a voulu réduire toute l’opposition à «sa plus simple expression». Il n’a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire son vieux rêve. Des opposants ont été écartés des élections, d’autres envoyés en prison. Mais cela n’aura pas suffit pour que Macky réussisse son pari.

Non seulement il y a eu des poches de résistance. Mais il y a aussi eu des opposants qui ont tenu tête. D’ailleurs, c’est cette volonté de Macky à réduire l’opposition à sa plus simple expression qui l’a perdu. Il était devenu l’homme le plus détesté à cause de ses combines. Voilà l’erreur que des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’apprêtent à faire. Des voix au sein de ce parti demandent à Diomaye de neutraliser l’opposition «au moins pour 50 ans».

La volonté des patriotes est de gouverner sans opposition. Pour y arriver, ils sont prêts à tout. Pour les partisans de Ousmane Sonko, c’est leur manière de protéger le «PROJET». Sur les réseaux sociaux, ils ont installé une certaine dictature de la pensée. Rares sont les personnes qui osent engager un débat contradictoire avec les patriotes. S’ils ne s’en prennent pas à leur adversaires, ils ciblent la presse. Tous les médias qui ont une ligne éditoriale contraire à celle de Pastef rencontrent d’énormes problèmes. Ils n’ont plus droit à des conventions ou partenariats. Avoir des publicités est devenu chose quasi impossible. Un plan qui commence à faire des victimes chez les journalistes.

Mais le Pastef doit savoir que nul n’a le pouvoir de réduire ou de supprimer l’opposition. Tout ce que les partisans de Ousmane Sonko peuvent faire c’est réduire certains opposants à leur plus simple expression. Ce en faisant en sorte qu’ils ne prennent pas facilement le pouvoir. Une stratégie qu’ils sont en train d’adopter avec Bougane Guèye Dany. Depuis quelques jours, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp est devenu la nouvelle cible des partisans de Diomaye et Sonko. Ils ne ratent pas une seule occasion de lui tirer dessus. Voilà comment ils veulent réduire l’opposition à sa plus simple expression.

Mais la communication politique ne peut permettre à Sonko et Diomaye de gérer le pays pour 50 ans. Ils risquent de connaître un destin pire que celui de leur prédécesseur. Avant de prétendre réduire qui que ce soit au silence, les patriotes doivent s’occuper de leur premier mandat. Ils ont cinq (5) ans pour réaliser les promesses qu’ils ont faites aux 54% de sénégalais qui ont voté pour eux. S’ils réussissent, ils pourront ainsi se lancer dans un bras de fer pour un second mandat. Voilà comment raisonnent de bons patriotes. Trouver des solutions pour le pays et non chercher des adversaires à tous les coins de rue pour se battre.

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a un contrat qui le lie aux sénégalais. Il doit faire très attention aux marchands d’illusions qui voient le mal dans tout. Lors de sa prise de fonction, le président du Conseil constitutionnel lui avait donné un sage conseil. « À l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu, dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons », avait déclaré Mamadou Badio Camara. Le moment est venu pour le chef de l’Etat de s’en rappeler.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn