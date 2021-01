Côte d’Ivoire…le fils de Gbagbo candidat à Abidjan pour

Le Professeur Michel Gbagbo est candidat pour les législatives 2021 au compte de l’Opposition dans la commune de Yopougon. Longtemps en retrait de la politique, Michel Gbagbo, n’a découvert le pouvoir de son nom qu’à sa sortie de prison, en 2013. Depuis, il s’est fait une place au FPI et se verrait bien député.

« On m’appelle l’héritier, dit-il simplement. Tout cela n’est qu’un accident biologique. » Il est désormais le gardien du temple, chargé d’occuper la maison familiale. Son nom, il le porte comme une croix, mais ne le renie pas. Il adore son père, « génie politique et combattant hors norme, parti de rien et arrivé au sommet ». « Il est même un peu écrasé par cet héritage et n’a jamais osé s’opposer à Gbagbo », confie l’un de ses amis.

Né à Lyon de Jacqueline Chamois, militante communiste, et d’un père alors opposant, il passe son enfance entre la France et la Côte d’Ivoire, toujours « ou trop blanc ou trop noir ». « Il ne parle pas le bété et n’a jamais passé du temps dans le village natal », explique l’un des proches conseillers de son père.

À Paris, il milite à Lutte ouvrière, mais c’est Abidjan qui l’attire. Il y intègre la Fesci, le sulfureux syndicat étudiant de gauche, puis la Jeunesse du Front populaire ivoirien (FPI), le parti fondé par son père. Le fils du principal opposant ivoirien aime le frisson, met des miroirs sur ses montres pour observer ceux qui le suivent et joue à la clandestinité.