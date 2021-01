Bénin: Ce pédophile raconte le viol d’une fillette de 9 ans sur Facebook

Le viol est crime mais le raconter sur les réseaux sociaux est sadique…Surtout quand il s’agit d’actes de pédophilie.

C’est le cas d’un individu au Bénin dont la perversion n’a d’égale que sa ténébreuse personne.

Se croyant sûrement dans une tour d’Ivoire, une forteresse imprenable, cet aliéné mental s’est mis à décrire un acte avéré ou pas d’une partie de jambes en l’air, disons d’un viol sur mineur. “Une fillette de 9 ans peut supporter un pénis. Je ne croyais pas et j’ai mis et tout est entré.“, a-t-il écrit.

Il s’en est tellement délecté qu’il ajoute qu’il l’a “tellement appuyée qu’elle ne pouvait plus respirer”. C’en était trop pour des féministes et le gouvernement béninois alertés. Après une traque minutieuse, la police béninoise a pu arrêter le pédophile Gregory Guy Oumma. Physiquement, cet individu n’est pas un canon de beauté. Et même parmi les Rhinocéros, il n’est pas évident qu’il sorte du lot. Lugubre dedans, ténébreux dehors.