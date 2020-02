Le rapport de la Cour des Comptes 2016 a révélé que plusieurs agences ont dû procéder à des découverts pour le financement des dépenses de fonctionnement. C’est le cas de l’ADEPME (Agence du Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) dirigé par le Dg idrissa Diabira…Figurez-vous que l’ADEPME a sollicité des découverts et prêts auprès des établissements financiers pour 150 millions de Fcfa en 2010, 245 millions de Fcfa en 2011, 174 millions de Fcfa en 2012 et 393 millions de Fcfa en 2014…soit près de 962 millions en 4 ans.