Cour des comptes…L’ANAT prend des découverts sans compter

L’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) dirigé par le DG Mamadou Djigo, sera la deuxième agence à être citée par le Rapport de la Cour des Comptes pour avoir bénéficié d’une avance de trésorerie de 50 millions de F CFA en 2014 et des découverts bancaires auprès de la BOA pour 44,5 millions de F CFA en 2011 et en 2014 pour financer ses dépenses de fonctionnement. De plus, le découvert de 204 083 012 F CFA contracté en 2011 et non soldé en fin décembre 2014 a été transformé en emprunt.