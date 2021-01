Couvre-Feu : Le ministre en charge des transports aériens soulage les passagers (Document)

Les voyageurs devant prendre leur vol ou atterrir à l’Aéroport International Blaise Diagne peuvent pousser un ouf de soulagement. Avec le couvre feu décrété par le Président Macky Sall, le ministère des Transports aériens, dans un communiqué, indique que les vols se poursuivent comme prévu à l’Aibd.

« Concernant les conditions de déplacement aux heures de couvre-feu comprises entre 21H00mn et 05H00mn, les passagers munis de leurs documents de voyage (passeport et billet d’avion) sont autorisés à prendre leurs vols. Ils pourront, si nécessaire, utiliser les moyens de transport de l’AIBD disposant d’un macaron délivré par LAS, gestionnaire d’aéroport », renseigne la note.

Pour ce qui est des accompagnants, une seule personne est autorisée et cette dernière doit avoir par devers elle une copie du passeport et du titre de voyage du passager à accompagner. Quant aux travailleurs de l’Aibd et aux personnels navigants, ils peuvent se suffire des cartes professionnelles et des badges délivrés par la Haute autorité des aéroports du Sénégal.