Covid-19 : Abdoul Mbaye donne des pistes de sortie de crise

Face à la recrudescence de la pandémie de covid-19 qui plombe l’économie du Sénégal, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye donne des pistes de sortie de crise. Dans un post, Abdoul Mbaye pense qu’il est encore temps pour le régime de Macky Sall de corriger les conséquences de leur optimisme budgétaire 2021 fondé sur des productions agricoles inexistantes et la fin de la crise Covid-19.

Voici l’intégralité de son post fait sur sa page Facebook :

Il est encore temps pour ce régime de corriger les conséquences de leur optimisme budgétaire 2021 fondé sur des productions agricoles inexistantes et la fin de la crise Covid. Le temps est aux économies, au soutien sanitaire et à l’aide aux plus démunis. Les économies budgétaires doivent provenir de la réduction des dépenses de fonctionnement de l’administration mais aussi celles du CESE et du HCCT qui ont été augmentées. Des fonds spéciaux doivent être bloqués pour le financement de l’achat des vaccins et l’organisation de la campagne de vaccination. Des fonds de réserve doivent être constitués pour les campagnes de vaccination sans doute complémentaires à venir mais aussi pour doter en moyens les structures de santé et payer les salaires et primes du personnel soignant. L’urgence face à la catastrophe est moins dans la loi qui autorise la mesure d’exception telle le couvre-feu que dans le minimum de moyens permettant aux structures de santé de fonctionner de manière optimale. Les paysans, les pêcheurs en particulier auront besoin de secours spéciaux.