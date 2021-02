Tribunal de Dakar : Aminata Lo Dieng condamnée à…

Aminata Lo Dieng et Amadou Moustapha Lo ont comparu devant la barre des flagrants délits du Tribunal de Dakar, ce mercredi. L’ancienne ministre sous Abdoulaye Wade et son frère sont poursuivis pour violation du couvre-feu, usurpation de titre, outrage à agent.

Devant la barre Aminata Lo Dieng a reconnu avoir violée le couvre-feu mais elle a nié le délit d’outrage à agent. L’ancien ministre renseigne qu’au moment des fait, elle était avec son frère Amadou Moustapha Lo et son fils qui était dans la nécessité de s’alimenter. « On m’ a interpellé à 21h 15 avec mon fils et mon frère, suis sortie avant 21h, le tant que je cherche un resto j’ai dépassé les 15 minutes », a- t-elle déclaré devant la barre.

Ainsi, ajoute t-elle après avoir occupé de haute fonction dans ce pays elle ne saurait bafouer les règles. « Je n’ai jamais jamais empêcher un agent de faire son travail », poursuit-elle. « J’ai toujours décliné mon identité d’ancien ministre. J’ai été moi-même victime de violence verbale ou physique. Je me suis emportée parce qu’ils ont traumatisé et maltraité mon fils de 11 ans. Je me suis même agenouillée pour demander des excuses. Je n’ai ni insulté ni dit de gros mot à l’agent », s’est défendu l’ancienne ministre. Qui révèle avoir demandé un laisser-passer au ministère de l’Intérieur mais on le lui a refusé.

Dans le même sillage, son frère Amadou Moustapha Lô, a lui aussi, reconnu avoir violé le couvre-feu, d’avoir conduit une voiture sans être le détenteur mais il a nié les autres délits.

Selon les avocats de la défense, Me Ciré Clédor Ly, Me Barros et Cie, l’infraction n’existe pas dans cette affaire. Leurs clients n’avaient pas l’intention de violer le couvre-feu vu qu’ils sont sortis avant 21 heures. Et ce parce qu’un enfant était dans le besoin de s’alimenter. L’outrage n’est pas caractérisé.

Le Procureur, après avoir entendu les mis en cause que sont le ministre et son frère, a requis une application de la loi.

Finalement l’ex-ministre Aminata Lô Dieng et son frère ont été condamnés par le Tribunal à une peine de deux (2) mois assortie de sursis. Ils devront aussi payer une amende de 20.000F CFA. En d’autres termes ils rentrent tous les deux chez eux

Fatou Boundaw Manga (Stagiaire) pour Xibaaru