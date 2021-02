Quatre (4) soldats maliens tués dans une attaque jihadiste

C’est un mercredi sanglant pour les Forces armées maliennes qui ont perdu quatre des leurs dans une attaque attribuée aux groupes jihadistes. Selon RFI, c’est le poste de sécurité de Boni, situé entre Douentza et Hombori, dans la région de Mopti qui a fait l’objet d’une attaque et qui a occasionné la mort d’au moins 4 soldats maliens, et dix blessés dont deux graves.

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier, deux attaques jihadistes contre les postes de Boulkessy et de Mondoro, dans le centre du Mali avaient fait 6 morts dans les rangs des Fama.