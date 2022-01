Covid-19 : APPEL, UNICEF et SNEIPS en partenariat pour une nouvelle stratégie de communication digitale

La pandémie de COVID 19 continue toujours de bouleverser la vie des sénégalais malgré les nombreuses initiatives enclenchées pour faire respecter les gestes barrières et plus récemment, pour intégrer la vaccination parmi les gestes qui sauvent.

Toutefois, avec la réticence des populations face à la vaccination contre la COVID 19, l’APPEL (Association des Éditeurs et des Professionnels de la Presse en ligne) en partenariat avec le SNEIPS (Service National de l’Education et de l’Information Pour la Santé) et l’UNICEF, veut mettre la main à la pâte pour booster la campagne de sensibilisation pour la vaccination contre le coronavirus.

L’APPEL (Association des Éditeurs et des Professionnels de la Presse en ligne) veut jouer pleinement son rôle dans la sensibilisation pour pousser les sénégalais à se faire vacciner volontairement contre la COVID 19. Dans ce cadre, l’association qui regroupe les 70 média en ligne les plus crédibles du pays compte travailler en synergie avec l’UNICEF et le SNEIPS dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de communication numérique efficace pour booster l’intégration de la vaccination dans les mentalités sénégalaises.

C’est d’ailleurs le prétexte d’un atelier d’élaboration, de mise en place et d’exécution d’une stratégie de communication digitale pour la lutte contre la Covid19 qui s’est tenu cette semaine à la Somone. En effet, selon les professionnels de la presse en ligne, « depuis le déclenchement de cette pandémie, il a été souligné et constaté que le talon d’Achille de cette lutte, c’est au niveau de la communication digitale. C’est ainsi que l’APPEL, qui s’est engagée au côté du ministère de la Santé depuis le début de l’épidémie afin de l’aider à mieux utiliser les outils digitaux, a, en partenariat avec le SNEIPS et l’UNICEF proposé une réflexion plus formelle et structurée qui va aboutir à une stratégie digitale ».

Dans cette même lancée, Lamine Bara Gaye a souligné la pertinence et l’opportunité de ce conclave qui a réuni des experts de la communication digitale, des spécialistes de la communication dans le domaine de la santé et des professionnels des média. De plus, estime-t-il, la digitalisation de cette campagne de communication répond aux besoins de l’heure maquée par l’utilisation à outrance des réseaux sociaux et des plateformes digitales par une bonne fange de la population.

« Tout le monde sait les enjeux de la digitalisation dans tous les secteurs, donc cet atelier vient à son heure », a-t-il fait remarqué.

Dans la foulée, le représentant de l’UNICEF s’est réjoui de cette entente tripartite à la recherche d’une stratégie de communication digitale pour mieux lutter contre la COVID 19. A en croire Moussa Diop, « malgré tous le fake-news et la désinformation APPEL a su garder le cap dans le combat. C’est ça son rôle d’ailleurs. D’accompagner la population à avoir de bonne informations ».

Pour sa part, le président de l’APPEL a réitéré l’engagement de sa structure dans la lutte contre la pandémie. Dans ce sens, fait savoir Ibrahima Lissa Faye, « nous pouvons amener les 6 millions de visiteurs de nos différents sites à ne pas baisser les bras ». Avant d’ajouter : « aujourd’hui, il n’y a que la vaccination qui peut nous sauver contre cette pandémie. Donc, travailler à dans le sens de sensibiliser à la lutte conte la COVID 19, peut contribuer considérablement à accroitre le taux de vaccination », a soutenu Ibrahima Lissa Faye.