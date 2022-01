Mairie de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr ne respectera aucun de ses engagements, selon…

Mairie de Dakar : Abdoulaye DIOUF SARR ne respectera aucun de ses engagements, prévient Ansoumana DIONE.

Un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale qui ne respecte pas ses rendez-vous et ses engagements, c’est Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Dès son arrivée, en 2017, audit Département, il s’était engagé, en présence de ses plus proches collaborateurs, à faire restituer le Siège de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, construit en 2004, à Kaolack, par l’Etat du Sénégal, avec le soutien du Président Abdoulaye WADE, sur un terrain de quatre hectares, octroyé à l’ASSAMM.

Pour rappel, ladite structure, d’une valeur de huit cent millions de francs CFA et dont l’objectif est d’assurer la prise en charge gratuite et la réinsertion sociale de près de cinq mille malades mentaux errants que compte, aujourd’hui, le Sénégal, avait été injustement confisquée et fermée depuis 2013, par les autorités sanitaires, avec le Professeur Awa Marie Coll SECK.

Aujourd’hui, c’est ce même Abdoulaye DIOUF SARR, candidat à Mairie de Dakar, qui s’engage à faire changer le visage sombre et très catastrophique de notre Capitale, après avoir contribué au maintien des malades mentaux dans la rue, aggravant l’insalubrité, l’insécurité et la dégradation du cadre de vie, dont souffrent les populations.

Même si le Sénégal tout en entier croit en ses propos, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), ne saurait admettre que les habitants de Dakar, soient trompés par cette personnalité. Car, si c’est ce Ministre de la Santé et l’Action Sociale, bénéficiant de la confiance du Président Macky SALL, qui ose trahir des citoyens, ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales, tout le monde conviendra avec nous, que ce ne sera point avec celui-là que l’on obtiendra un « Dakar bou bess ». Ne rêvons surtout pas.

Rufisque, le 20 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)