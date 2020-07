Covid-19 : Deux (2) nouveaux décès au Sénégal…ce Lundi

Ce mercredi, le Sénégal a encore enregistrés des décès liés à la Covid-19. Le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, lors du bilan journalier a annoncé deux (2) nouveaux décès. Ce qui porte le nombre total des personnes qui ont succombées à la maladie à 150.

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie à la covid-19, de ce mercredi, au Sénégal. Sur 710 tests effectués, 63 sont revenus positifs. Il s’agit de 50 cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire et répartis entre Bignona, Diamniadio, Dieuppeul 3, Hlm Grand Médine, Parcelles Assainies, Liberté 6 extension, Mermoz, Patte D’oie, Point E, Ouest Foire, Passy et Rufisque.

Le directeur de la prévention au ministère de la santé de renseigner que 68 patients ont été testés négatifs donc guéris. Il a par ailleurs annoncé 34 cas grave.

A ce jour, 8198 cas ont été déclarés dont 5514 guéris et 2233 sous traitement et 150 décédés.