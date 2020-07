Serigne Moustapha Sy pas content de…Tivaouane

Serigne Moustapha Sy Responsable moral des Moustarchines Wal Moustarchidad n’est pas content de la fermeture des mosquées dans la sainte ville de Tivaouane et il le fait savoir : « On a tendance à jouer avec la confrérie, je ne suis pas d’accord avec la fermeture de la Zawiya EL Hadji Malick Sy »

Profitant d’une déclaration publique tenue ce week end à Tivaouane, le Responsable moral des Moustarchidines s’est prononcé sur la fermeture des mosquées dans la ville sainte.

« En venant à Tivaouane, j’ai dépassé quelques mosquées qui faisaient le Wazifa. Arrivée à hauteur de la Zawiya El Hadji Malick Sy et de la mosquée de Serigne Babacar Sy, il n’y avait pas de Wazifa. Cela m’a paru bizarre. Quand j’ai demandé, on m’a dit que c’est le Khalife général des tidianes qui en a décidé ainsi. Moi, je ne comprends pas. On a tendance à jouer avec la confrérie. Je ne suis pas du tout être d’accord avec cette fermeture de la Zawiya El Hadji Malick Sy et de la mosquée de Serigne Babacar Sy », a martelé Serigne Moustapha