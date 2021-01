Covid-19 : Dr Mamadou Ndiaye et le Pr Souleymane Mboup parlent-ils du même variant ?

Le Docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l’action sociale et le Pr Souleymane Mboup parlent-ils du même variant détecté au Sénégal ? Selon L’Observateur, il y a 4 nouveaux variants et non un au Sénégal.

Invité du JT de la RTS, le Pr Souleymane Mboup, a annoncé que le variant anglais découvert par l’IRESSEF l’a été avant-hier seulement. Et pour le moment, des investigations sont en cours pour cerner sa provenance et son porteur. Il rassure quand même qu’il ne vient pas de la Gambie et que son équipe va communiquer tout ce qu’elle sait sur cette affaire les jours à venir.

Cette sortie du virologue Mboup est en contradiction, sur le timing, avec celle du directeur de la Prévention qui avait déclaré hier sur la RFM que « le variant a été découvert chez un étranger vivant au Sénégal en début janvier. Mais il est finalement guérit ainsi que ses contacts. Cette personne est d’une nationalité Indienne. On a découvert que cette personne avait présenté une variante Britannique en début janvier. Il était en contact avec sept personnes, mais elles sont toutes guéries », a assuré Dr Ndiaye aux confrères de la Rfm.

L’Observateur de ce jour fait état plutôt de 4 variants qui sont détectés au Sénégal et non un comme annoncé hier.