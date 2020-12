Covid-19 : La Fondation IYF fait un don de kits sanitaires au ministère de la jeunesse

Sous la suppléance de Madame le Ministre Néné Fatoumata TALL, Monsieur Gabriel Luciano PREIRA, Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse a présidé, ce mercredi 9 décembre 2020, la cérémonie de remise de dons, offerts par International Youth Foundation (IYF) de la République de Corée du Sud.

Composé de kits sanitaires de protection (masques et gels hydro-alcooliques), ce don est destiné à appuyer l’action du Ministère de la Jeunesse dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus. Un acte de haute portée qui, non seulement rappelle l’esprit de solidarité planétaire nécessaire pour parvenir à bout de la pandémie, mais témoigne de la magnificence des relations séculaires entre le Sénégal et la République de Corée du Sud.

Par la voix de Gabriel Luciano PREIRA, Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse, le Ministre Néné Fatoumata TALL a témoigné de sa gratitude à l’endroit des donateurs qui apportent une contribution au moment où le Sénégal enregistre une remontée inquiétante de nombre de cas positifs.

« Le Ministère de la Jeunesse salue son partenariat fécond avec International Youth Foundation (IYF) mais également l’action internationale de la fondation coréenne qui a tendance à voir les jeunes comme des solutions aux différents problèmes contemporains, des leaders initiateurs et/ou catalyseurs de changement », témoigne Gabriel Luciano PREIRA.

L’occasion a été pour le Ministère de la Jeunesse et son partenaire du jour de magnifier également la stratégie de riposte du Sénégal qui est une des plus performantes au Monde.

Un don pour permettre au ministère de renforcer son action

Dans ce combat national contre la pandémie du Covid-19, le Ministère de la Jeunesse n’a pas été en reste.

Sous la conduite éclairée de Mme Néné Fatoumata TALL, « le Ministère a mené des actions de sensibilisation et de formation des jeunes dits relais, des pairs éducateurs et des clubs de jeunes filles du PPJ, des volontaires du Service civique nationale, des mouvements et associations … tous engagés dans la distribution de kits sanitaires et la sensibilisation communautaire», rappelle le secrétaire général du Ministère de la Jeunesse.

Autant d’actions renforcées par l’appui aux services déconcentrés en kits sanitaires pour une meilleure observation du respect des mesures de prévention.

Dans la même mouvance, M. Gabriel Luciano PREIRA informe que « le Ministère de la Jeunesse dispose d’un protocole sanitaire contenant un référentiel de recommandations et de mesure à prendre afin d’éviter que les activités socioéducatives, les structures et les évènements spéciaux de la jeunesse ne soient des foyers de transmission et de propagation du coronavirus ».

Le Ministère de la Jeunesse et son partenaire IYF, pour clore la cérémonie, ont conjointement lancé un appel à la poursuite du respect des gestes barrières parmi lesquels le port du masque, l’utilisation des gels hydro-alcooliques ou encore la distanciation.