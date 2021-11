Covid-19 : Le Maroc produit des vaccins avec l’aide de…

Les premières doses de vaccin Sinopharm Made in Morocco annoncées pour la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, le laboratoire Sothema entamera la production des premières quantités d’injections pour le vaccin chinois Sinopharm contre le virus Covid-19, selon des sources du quotidien Assahraa Al Maghribia. Il s’agit de démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses mensuelles avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme.

Le processus de coordination et de coopération est enclenché. Il est supervisé par des cadres du laboratoire pharmaceutique chinois Sinopharm, qui sont actuellement au Maroc, et ceux du laboratoire pharmaceutique marocain Sothema, selon des sources du quotidien Assahra Al Maghribia. Objectif : réussir l’étape de transfert de technologie pour le conditionnement de doses et la mise en œuvre des conditions scientifiques et techniques, des normes de production et des spécifications de qualité requises. Cette coordination permettra d’obtenir des résultats similaires lors de la production du vaccin chinois d’origine.

Ce processus intervient après les résultats probants des opérations de contrôle et d’inspection locales et internationales auxquelles ont été soumises les installations et composantes de l’unité de production de Sothema dans la région de Bouskoura. Des résultats qui qualifient ce laboratoire pour produire des vaccins, en tirant profit de l’expérience accumulée du Maroc dans le domaine de la fabrication de sérums, de vaccins et de médicaments biotechnologiques, d’après les mêmes sources…Lire la suite ici