Locales 2022 à Saint-Louis : quand le maire et ses affidés crient au secours !

Bacary Seck, Membre de la Cellule de Communication de la Mouvance MTN (Mary Teuw Niane) à Saint-Louis réagit aux propos lancés par Alioune Badara Diop DG de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) contre le candidat Mary Teuw Niane

Lorsqu’au lieu d’argumenter, pour défendre une position où la réfuter, l’on se contente de dénigrements absurdes et irresponsables, ou bien d’aller pleurnicher pour sauver sa tête, ou encore de déléguer des ignares pondre des inepties sordides, alors là commence l’idiotie extrême.

Quand une tâche vous est confiée et qu’au final vous soyez vomi par vos administrés à cause d’un échec cuisant, alors là il faut savoir ravaler sa fierté et rendre le tablier. C’est mieux que de s’adonner à un larbinisme à outrance ; c’est pire quand vous envoyez des « cervelles de moineau », des gens dont la boîte cervicale ne renferme que de la bouillie pour les chats.

Saint-Louis n’a pas besoin de ces bassesses ! Saint-Louis a par contre besoin d’une vision novatrice, d’un programme qui prenne en compte les préoccupations locales, de dirigeants sachant raison garder, d’une personne qui sache faire la différence entre public et privé, d’un homme qui aime vraiment Saint-Louis de sorte à décliner toutes propositions aussi alléchantes les unes que les autres, pour rester car sachant qu’entre les mains actuelles, Saint-Louis continuerait à s’enliser dans cette boue composée de laxisme, de contre-vérités, de défiance, de « ma tay », bref de toutes sortes d’attitudes hautaines et présomptueuses.

Et cet homme n’est autre que le Professeur Mary Teuw Niane . Oui. Cet homme qui, lorsque l’espoir de remporter les élections passées était vain (sinon nul), était appelé à la rescousse et mis au devant pour discuter avec les populations afin de les convaincre à épouser la vision du Chef de l’État. C’est lui qui n’a pas de sens interdit à Saint-Louis à cause d’une discipline avérée, de la mesure, du sens de discernement et surtout du respect de la parole donnée.

Après avoir joint la parole à l’acte (ce dont nous n’avons jamais douté) en déposant les listes de candidats pour la commune et le département de Saint-Louis, telle a été notre surprise d’entendre Alioune Badara Diop (DG de l’OLAC), dans un point de presse demander au Président Macky Sall d’exclure Mary Teuw Niane de l’APR et de le d’émettre de ses fonctions de PCA de PETROSEN HOLDING.

Outrecuidance ! Comment se peut-il ? Pour quelle raison ? Le seul balbutiement qui nous vaut toute cette agitation est la candidature confirmée de Mary Teuw Niane, qui en plus bénéficie de soutiens de taille. Maintenant, c’est la peur et la débandade dans les rangs du maire sortant, peur et débandade matérialisées par une volonté accrue et acerbe de ternir et l’image du Professeur Mary Teuw Niane, et celui de ses collaborateurs, militants et amis. Leur seul tort, se mettre en travers de la route « royale » de l’actuel maire (pour encore un peu moins de trois mois).

Leur seul tort, vouloir améliorer les conditions de leurs concitoyens qui placent en eux un espoir, espoir d’un Saint-Louis nouveau, renaissant, propre, bien assaini, éducatif, formé, travailleur. Un Saint-Louis où la jeunesse retrouvera un espoir qui les poussera à abandonner les pirogues clandestines car instruite, formée et accompagnée ; un Saint-Louis où les femmes retrouveront leur beauté et splendeur légendaires ternies par un environnement malsain.

C’est à travers un Programme Ambitieux, Réaliste et Réalisable que Saint-Louis se fera. Ce PA2R du Professeur Mary Teuw Niane, qui a fini de séduire les populations de Saint-Louis, est une véritable aubaine. Jamais de mémoire d’homme, programme n’a été plus englobant que celui proposé par l’actuel PCA de la PETROSEN HOLDING.

Alors, pourquoi chercher du secours ailleurs ? Mary Teuw Niane est votre seule chance de sauver le peu qu’il vous reste de votre face. Et quoi qu’il en soit, les dés sont jetés : que cela vous plaise ou pas, il fera face à vous et vous accompagnera, au soir du 23 Janvier 2022 (avec la bénédiction divine) jusqu’à la porte de sortie de la mairie.

Bacary Seck.