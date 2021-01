Covid-19 : Le plan national de vaccination remis au Président…ce Mercredi

Le plan national de vaccination demandé par le chef de l’Etat Macky Sall lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier sera disponible ce mercredi. L’annonce est du ministre de la Santé. « Dès demain (ce mercredi), en conseil des ministres, nous allons déposer la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 », promet Abdoulaye Diouf Sarr.

Face à la deuxième vague meurtrière de Covid-19, le Sénégal veut aller vite vers la vaccination des couches vulnérables et les professions les plus exposées. Il s’agit du personnel de santé, des personnes âgées et des individus présentant des comorbidités. Si l’on en croit le ministre, ces groupes cibles représentent 20% de la population nationale.