Covid-19…Le sommet de l’Etat touché, la police affectée…

C’est un mercredi noir sur le front du Covid-19 : 93 décès dont 4 hier, contamination de plus d’une dizaine d’agents du service des urgences de l’hôpital ex CTO de Dakar, le décès de l’assistant du ministre Aly Ngouille Ndiaye, la contamination du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et de sa famille et enfin la mise en quatorzaine du président de la République testé négatif, ont rythmé la journée du mercredi.

La journée a été particulièrement difficile pour le sommet de l’Etat et plus particulièrement pour la police nationale avec la perte, à cause du Covid-19, de l’assistant immédiat du ministre, mais aussi, avec la contamination de plusieurs agents du commissariat de Touba dont un cas avéré et sept cas contacts mis en quarantaine. Mais c’est la mise en quatorzaine du président Macky Sall qui va clore cette journée noire du mercredi. Même s’il a été déclaré négatif après un contact avec une personne testée positive, le président Macky Sall a préféré observer les règles de mesures barrières pour mieux s’assurer de sa santé…