Covid-19: Les Syndicats de Santé demandent plus de protection

Plus de protection du personnel, plus de résilience du système sanitaire au covid-19

Le bilan d’étape d’un mois de gestion de la pandémie de Covid-19, en dépit de quelques faiblesses liées à la non observance de certaines mesures, est réconfortant à bien des égards et en appelle à plus de rigueur et à plus de célérité dans la prise et l’application des pertinentes décisions indispensables à l’éradication du fléau mondial.

C’est le lieu pour l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT SANTE/D de saluer les avancées notées dans cette bataille et d’inviter à plus de réalisme et de pessimisme tant qu’il y aura le moindre cas importé ou communautaire susceptible d’allonger la fatale chaîne de transmission.

Cependant, à côté de ces motifs de satisfaction populaire que nous procurent nos vaillants généraux du Top Management administratif et médical, les éléments de la troupe se plaignent dans presque tous les districts de déficit et même d’absence de munitions (gants, masques, équipements de protection individuelle, thermo flash, désinfectants, …) indispensables à la guerre contre le Covid-19 contrairement aux déclarations du Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS). Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) est en conséquence interpellé.

Par ailleurs, l’application asymétrique à géométrie variable tant redoutée par AND GUEUSSEUM dans son précédent communiqué se vit malheureusement au quotidien à travers les comportements à risque des contrevenants dans tous les segments de la population et des couches socioprofessionnelles, retardant ainsi l’élimination du virus dans notre pays. C’est pourquoi, devant les limites objectives du couvre-feu, l’ASAS préconise le confinement total dans toutes les grandes agglomérations de Dakar, actuel épicentre de la pandémie au Sénégal, car le Covid-19 ne choisit pas de moment particulier pour se propager.

Concernant les satisfaisants résultats obtenus par l’éminent Pr SEYDI dans le traitement par l’hydroxy chloroquine dont l’usine de fabrique est à l’arrêt, le moment est venu de redémarrer sans délai la production salvatrice quel qu’en soit le prix, et booster les autres productions locales de gels de même l’accélération de la recherche appliquée sur les autres aspects encore méconnus de la nouvelle maladie.

Sur un autre registre, l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT SANTE/D, se réjouit de la diligence imprimée par le Chef de l’Etat lors du dernier Conseil des ministres dans le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans pour certains agents mais en déplore le caractère sectaire et discriminatoire car, depuis que l’entrée dans la Fonction publique n’est plus automatique pour les sortants d’écoles professionnelles, la pension de retraite est problématique pour toutes les catégories personnel recruté tardivement.

S’agissant du recrutement, aussi important que les autres ressources, AND GUEUSSEUM rappelle au Ministre de la Fonction publique le quota de 2019 de 600 agents dédiés au Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) pour accroitre l’offre de soins.

L’heure étant à la guerre contre le Covid-19, AND GUEUSSEUM en appelle à plus de responsabilité dans les comportements de nos compatriotes, plus de rigueur dans la mise en œuvre des recommandations et plus d’égalité et d’équité dans l’assistance aux impactés du Covid-19 et dans les traitements salariaux de tous les agents sans lesquels rien ne se gagne de façon durable.

En outre, l’ASAS AND GUEUSSEUM magnifie l’ensemble des allocations financières dégagées dans le budget de guerre notamment la soixantaine de milliards pour le renforcement du système sanitaire.

Enfin l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT SANTE/D invite les camarades à s’investir dans les activités du plan d’action de la nouvelle plateforme plurielle Front FAGARU MOO GEN FAJU contre le Covid-19 pour accélérer la guerre par la rupture de la chaîne de transmission, la protection de tous les travailleurs à risque et l’assistance aux personnes physiques et morales impactées par la pandémie.

AND GUEUSSEUM s’incline pieusement devant les mémoires de Mababa Diouf dit Pape Diouf arraché à notre affection par le Covid-19 et au patriarche Alioune Badara Diagne Golbert.

Dakar le 04/04/2020

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT-SANTE/D AND GUEUSSEUM