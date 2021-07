Covid-19 : Macky menace de reconfiner le pays si…

Le Président de la République se veut sans ambages. « Si la maladie continue de progresser,nous allons fermer à nouveau », a martelé Macky Sall, ce vendredi au palais de la République, lors de la cérémonie de remise du Rapport du Comité de suivi du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (Force Covid-19).

En effet, le chef de l’État a exhorté les Sénégalais à respecter les mesures barrières et à limiter les déplacements pour empêcher une plus grande expansion du variant Delta. « Seulement, si les uns et les autres continuent de fouler au pied ces règles, l’État prendra ses responsabilités », a avertit le chef de l’État. C’est-à-dire, le retour du couvre-feu et le confinement des villes les plus touchées comme Dakar