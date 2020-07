Covid-19 : « Nous n’avons clairement pas atteint le pic de la pandémie », avertit l’Oms

Plus de 400.000 cas de Covid-19 ont été enregistrés à travers le monde rien que le week-end dernier, a alerté l’Organisation mondiale de la santé (Oms). « L’épidémie s’accélère et nous n’avons clairement pas atteint le pic de la pandémie », a averti le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Oms, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Hier, l’Oms a recensé plus de 11,5 millions de cas dans le monde dont plus de 535.000 décès. Les Etats-Unis et le Brésil demeurent les deux pays les plus affectés par la Covid-19 aussi bien en termes de cas (respectivement plus de 2,8 millions et 1,6 million), que de décès (respectivement plus de 129.000 et plus de 64.000).