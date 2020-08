Covid 19 : Soham El Wardini sort de sa quatorzaine et s’explique…

Soham El Wardini est sortie de quatorzaine après avoir été en contact avec un employé de la mairie de Dakar testé positif à la covid-19. Ce dernier est d’ailleurs guéri, selon le maire de Dakar.

Wardini explique : « Une employée de la Ville de Dakar a été diagnostiquée positive à la Covid 19. Et comme indiqué en pareille situation, la ville s’est soumise au protocole sanitaire mis en place par les services compétents de l’état. Quant à moi, je me suis astreinte une quatorzaine qui a pris fin. Et les tests effectués durant cette période sont revenus négatifs. Dieu merci notre collaboratrice, désormais guérie, a quitté le centre de traitement où elle était suivie et aucun nouveau cas de covid 19 n’a été détecté dans le personnel de la ville. Nous exhortons, encore une fois, les populations au respect des mesures barrières, plus particulièrement le port du masque dans les lieux publics et la distanciation sociale », a-t-elle écrit sur Facebook.