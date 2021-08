Covid-19 : Un humanitaire sénégalais appelle à la solidarité en faveur des personnels soignants

Face à la montée de la Covid-19, l’ancien patron de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), le Sénégalais As Sy, vient de lancer une initiative visant à soulager les personnels soignants dans son pays.

Ceux-ci sont soumis partout dans le monde, depuis l’apparition de la pandémie, à une forte pression en raison du nombre de personnes infectées et de patients hospitalisés, souffrant de Covid. Ces malades sont parfois en situation de détresse nécessitant un suivi permanent, dans des conditions de travail difficiles pour le corps médical.

Sous le slogan « Caring for the Carers » (Aux Soins des Soignants), As Sy veut voir se développer une large initiative solidaire et citoyenne, à travers laquelle chacun de ses compatriotes pourrait venir en aide au personnel soignant, dans son quartier ou sa ville, selon ses moyens et selon son propre mode d’action.

« Sous d’autres cieux, des applaudissements suffisent aux personnels de santé ; chez nous, il faut plus, beaucoup plus », a affirmé M. Sy dans un appel diffusé via les réseaux sociaux.

Le but visé par cet appel est de sonner partout dans le pays la mobilisation et de faire appel au sens de la solidarité des Sénégalais, pour ensemble soutenir le personnel soignant à travers des actes concrets, dont notamment des contributions financières et la mise à disposition d’équipements, de matériel, de vivres, etc.

Ces contributions sont à gérer directement par des comités à mettre en place au sein de chaque structure sanitaire par les travailleurs eux-mêmes, a précisé l’initiateur de « Caring for the Carers » qui juge inutile la création de nouvelles structures ou organisations pour concrétiser l’idée. Celle-ci doit rester une initiative citoyenne, mise en œuvre pas les citoyens.

Avouant avoir été lui-même victime de la Covid-19 et avoir été pris en charge par un personnel qu’il qualifie d’héroïque, As Sy souhaiterait voir se développer une philanthropie locale pour la prise en charge des questions comme celle que vit le personnel soignant dans ce contexte de crise sanitaire.

« Nous portons une lourde responsabilité : celle de participer activement à la prévention ; celle de contribuer par nos ressources propres à améliorer les conditions de travail de nos personnels de santé », a lancé As Sy à l’ensemble de ses compatriotes.

La réussite de l’initiative, selon l’ancien patron de la FICR et actuel président de la Fondation Kofi Annan, passe par l’implication de tous les citoyens pour sensibiliser chacun son entourage et par l’organisation de comités internes dans les différentes structures sanitaires du pays pour recevoir et gérer de manière transparente les contributions.