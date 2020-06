Covid-19…les cas de Thiès, Fatick, Kaffrine et kaolack

Covid-19 à Thiès

De l’apparition de la pandémie du coronavirus au Sénégal à maintenant, la région médicale de Thiès totalise 454 cas positifs dont 194 guéris ; 9 décès, 57 contaminations en provenance de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), un évacué à l’étranger et 189 sous traitement suivis par la région. S’agissant des chiffres publiés hier par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans le cadre de la situation du jeudi, la région compte 39 cas positifs sur 235 prélèvements effectués. Il s’agit de 15 cas importés à l’AIBD, 21 cas contacts suivis par les services médicaux régionaux et 3 cas issus de la transmission communautaire. La région a par ailleurs enregistré un nouveau décès lié à la Covid19 et zéro patient guéri.

Kaffrine accueille 03 malades de Covid19 de Kaolack

La région de Kaffrine est au vert. Les quatre cas de Covid-19 qu’elle avait enregistrés sont déclarés guéris. Toutefois, le personnel médical du Centre de Traitement des Epidémies (Cte) de Kaffrine ne chôme pas. Le Cte de Kaolack qui est apparemment débordé, a transféré trois malades de Covid-19. En effet, le district sanitaire de Kaolack a enregistré depuis le début de la pandémie 33 cas dont 26 sous traitement. Quant au district de Nioro du Rip (région de Kaolack) qui compte au total 4 cas, un seul est hospitalisé.

Fatick compte 26 cas de covid-19

La situation de la pandémie du coronavirus est de plus en plus inquiétante à Fatick. En effet, la région compte à ce jour 26 cas de coronavirus. Il s’agit de 18 cas contacts dont 13 élèves gendarmes, deux femmes enceintes et 08 cas importés dont 03 provenant de la sous région. Il s’agit plus précisément de la Sierra Léone. Pourtant, la région a été épargnée par la pandémie. Elle fait partie des dernières à être touchées par le virus.