CREI : Le Forum civil demande sa « réactivation »…

Avec la corruption de plus en plus grandissante au Sénégal, le Forum civil estime qu’il est important de « rétablir » la traque des biens mal acquis qui lutte contre l’enrichissement illicite mais aussi, pour permettre aux citoyens de voir clair sur la situation économique et d’être comptable de la gestion des ressources.

Birahime Seck qui trouve « inexplicable et inexpliqué cet arrêt de la politique de traque des biens mal acquis », profitera de l’occasion de la publication du rapport sur l’indice de perception de la corruption, pour demander à nouveau à la justice de se saisir de la traque contre les 25 personnalités qui avaient été citées dans le cadre de la procédure par l’ancien procureur spécial, Alioune Ndao, car la traque doit continuer, même si on doit la rendre conforme aux standards internationaux.