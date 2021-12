Criminalisation de l’homosexualité : La proposition de loi déposée ce mercredi

Il s’agit d’une modification de l’article 319 pour rendre plus précise la loi selon Mame Mactar Gueye de l’ONG Jamra. « On a enlevé la notion vague d’acte contre-nature en spécifiant les infractions ». Cette proposition de loi, si jamais elle est adoptée, va condamner « l’homosexualité, le lesbianisme la zoophilie et la nécrophilie » informe toujours Mame Mactar Gueye.

Poursuivant, le secrétaire général de l’Ong Jamra a indiqué que l’objectif de cette proposition de loi « est de mettre un terme aux provocations incessantes des associations d’homosexuels ». « L’homosexualité a toujours existé au Sénégal mais ils étaient discrets; maintenant ils envahissent les espaces publics, allant jusqu’à commettre des actes contre-nature dans des lieux saints, ce qui un sacrilège », explique Mame Mactar Gueye sur Sud Fm, repris par Seneweb. En sus, celui qui est aussi membre du collectif « And Samm Jikko yi » reste convaincu que le combat va être gagné puisque de plus en plus, des députés ont intégré la lutte.

La proposition de loi va être ainsi déposée à l’hémicycle ce mercredi 22 décembre. Après cette étape, une date sera retenue pour la plénière. Étant, en principe, publique, les membres du collectif « And Samm Jikko yii » comptent bien, à l’occasion, savoir « qui est qui ».