SAR : Samuel Sarr démissionne de son poste d’administrateur de Locafrique

L’ancien Ministre d’Etat Samuel Sarr a présenté sa démission en sa qualité d’administrateur de Locafrique au Président du Conseil d’Administration de la SAR hier pour convenance personnelle, a t on appris de source sûre. Il apparaît qu’il ne soit plus en phase avec M. Khadim Ba sur la recapitalisation de la SAR et les sorties médiatiques de M. Ba. L’ancien Ministre d’Etat soutient la position du gouvernement et se désolidarise des positions de khadim Ba.