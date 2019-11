Criminalisation du viol…Siggil Jigéen félicite Macky

Criminalisation du viol : le Réseau Siggil Jigéen félicite le Président de la République et lui renouvelle son soutien dans le processus d’adoption de la loi

Au mois de juin dernier, suite à une série macabre de meurtres de jeunes femmes ayant provoqué l’indignation et le soulèvement des organisations de la société civile militant pour la protection et la promotion des droits des femmes qui exigeaient du Chef de l’État que des mesures fortes et urgentes soient prises afin que cessent ces actes intolérables et inqualifiables, le Président de la République annonçait un projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie.

Le Communiqué de la réunion du Conseil des Ministres du mercredi 27 Novembre a fait état, au titre des textes législatifs et réglementaires, de l’examen et l’adoption par le Conseil du projet de loi modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie et des sanctions pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

Un acte posé dans un contexte marqué par la Campagne des 16 Jours d’activisme contre les violences basées sur le genre qui est célébrée par la communauté internationale du 25 novembre au 10 décembre de chaque année.

Le Réseau Siggil Jigéen qui n’a de cesse, depuis l’annonce du Chef de l’État, de lui rappeler l’urgence de l’adoption de cette loi qui sera d’un grand apport dans la lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles, salue hautement cette décision.

Le Réseau Siggil Jigéen, constant dans sa vision qui est « d’instaurer dans la société sénégalaise et africaine des rapports de genre égalitaires en vue d’un développement humain durable », renouvelle au Chef de l’État l’engagement des organisations de protection et de promotion des droits des femmes qui le composent, à l’accompagner dans sa volonté de mettre fin définitivement à toute forme de violences à l’égard des femmes et des filles.

Le Réseau Siggil Jigéen réitère au Chef de l’État son soutien dans tout le processus d’adoption de la loi.

Le Réseau Siggil Jigéen rappelle toutefois au Président de la République l’urgence de mesures d’accompagnement forts pour l’adoption de la loi criminalisant le viol et la pédophilie afin que ce ne soit pas une loi de plus qui agrandira l’arsenal juridique sénégalais sans avoir concrètement un impact considérable dans le combat pour l’élimination définitive du viol et de la pédophilie qui sont une des multitudes formes de violences faites aux femmes.

La Présidente du Réseau Siggil Jigéen

Madame Safietou DIOP FALL