Crise au Mali : Moustapha Diakhaté félicite Macky Sall

Moustapha Diakhaté a félicité et encouragé le Président de la République du Sénégal qui a fait montre de fermeté face au coup d’Etat survenu au Mali.

Je l’encourage à ne ménager aucun effort pour le retour aux affaires du Président Ibrahima Boubacar Keïta et pour mettre, ces militaires hors-la-loi, hors état de nuire à la démocratie et l’ordre constitutionnel du Mali. Il urge que la Cedeao se dote d’une norme constitutionnelle communautaire portant révocation à vie des grades de tout militaire ayant pris part à un coup d’État. La place des armées des États membres de la Cedeao c’est dans les casernes et aux frontières pour la sécurité nationale et défense des frontières héritées de la colonisation. Par ailleurs, à l’heure actuelle et en vertu de la constitution malienne il n’y y’a pas de démission du Président de la République du Mali encore moins de dissolution de l’assemblée nationale », a écrit l’ancien parlementaire sur sa page Facebook.