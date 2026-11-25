Le député Thierno Alassane Sall a vivement critiqué le décret présidentiel relatif à la mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée par l’Assemblée nationale. Devant les parlementaires, il a dénoncé une violation de la Constitution, pointé les responsabilités de l’exécutif et de la majorité parlementaire, tout en rejetant les discours faisant état d’un risque de non-paiement des salaires.

Prenant la parole à l’Assemblée nationale, le leader de la République des Valeurs a qualifié le décret du chef de l’État d’« illégal » et d’« illégitime ». Il estime que cette décision constitue une atteinte grave à la Constitution sénégalaise. « Non seulement il est illégal, mais ce qui est plus grave, il viole la Constitution de notre pays. Et cela est inadmissible », a-t-il déclaré.

Pour le parlementaire, ne pas dénoncer cette décision reviendrait à ouvrir la voie à de nouvelles entorses à la loi fondamentale. Il estime qu’une telle démarche pourrait donner au président de la République la possibilité d’agir sans tenir compte des limites constitutionnelles.

Thierno Alassane Sall s’est également interrogé sur le silence d’une partie de l’opinion publique, des universitaires et des acteurs démocratiques face à ce qu’il considère comme des violations antérieures de la Constitution. Selon lui, certaines entorses auraient été tolérées lorsqu’elles servaient des intérêts politiques. Il inscrit ainsi la crise actuelle dans une série de tensions institutionnelles, évoquant notamment les conditions d’installation du président de l’Assemblée nationale et le vote de l’article 129 du Code électoral.

Le député n’a pas épargné l’institution parlementaire elle-même. Il considère que les querelles politiques, les invectives et les affrontements entre différents camps ont contribué à affaiblir l’Assemblée nationale aux yeux de l’opinion. Selon lui, ces rivalités ont progressivement détourné le débat de l’essentiel, à savoir la défense des prérogatives constitutionnelles du Parlement.

Il estime que de nombreux Sénégalais perçoivent désormais les débats parlementaires comme une confrontation entre personnalités et formations politiques, notamment autour de Pastef, plutôt que comme une question touchant à l’équilibre des institutions.

Thierno Alassane Sall a également mis en cause la responsabilité du président de la République dans la crise actuelle. Il juge difficilement concevable qu’un chef de l’État cherche à gouverner sans sa majorité parlementaire, voire contre celle-ci. Le député rappelle avoir plusieurs fois appelé à une entente entre Bassirou Diomaye Faye et la majorité qui l’a accompagné dans son accession au pouvoir.

À ses yeux, cette cohésion était nécessaire pour garantir la stabilité institutionnelle. Il estime que la présentation d’un programme gouvernemental sans concertation avec la majorité parlementaire ne pouvait qu’alimenter les tensions. Il est également revenu sur les critiques formulées à l’encontre du budget proposé, certains y voyant davantage un instrument de campagne électorale qu’un véritable outil au service du pays.

Sur le volet économique, le parlementaire a particulièrement contesté les déclarations évoquant un blocage du pays et un éventuel non-paiement des salaires à la suite du rejet de la LFR 2026. Il a dénoncé des messages qu’il assimile à de la « désinformation » destinée, selon lui, à inquiéter les populations.

Thierno Alassane Sall rappelle que la loi de finances initiale demeure en vigueur, même en l’absence d’adoption de la loi de finances rectificative. « Même s’ils ne votent pas la loi de finances rectificative, jusqu’à aujourd’hui, il y a une loi de finances initiale : les salaires seront payés et le pays fonctionnera », a-t-il assuré.

Le député entend ainsi distinguer la crise institutionnelle liée au rejet de la LFR d’un éventuel arrêt du fonctionnement de l’État. Selon son argumentaire, l’absence d’adoption du texte rectificatif ne signifie pas que le Sénégal est dépourvu de cadre budgétaire pour assurer le paiement des salaires et la continuité des services publics.