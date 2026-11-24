Le député et leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, s’est vivement opposé à la mise en vigueur par décret de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, après son rejet par l’Assemblée nationale. Il considère cette démarche comme une violation de la Constitution et met en garde contre ses conséquences sur le fonctionnement de l’institution parlementaire.

Dans une déclaration, l’ancien ministre estime que la validation de la LFR par décret constitue une « violation flagrante et incontestable de la Constitution ». Il appelle ainsi à ne pas banaliser cet épisode, estimant que le silence autour de cette décision pourrait ouvrir la voie à une marginalisation de l’Assemblée nationale.

Thierno Alassane Sall évoque notamment la possibilité que le président Bassirou Diomaye Faye mette « entre parenthèses » l’institution parlementaire sans procéder à sa dissolution. Une hypothèse qu’il dit avoir entendue dans certains cercles, tout en affirmant que le chef de l’État redouterait les conséquences politiques d’une dissolution.

Le parlementaire critique également le choix du président de ne pas engager la responsabilité du gouvernement, un mécanisme constitutionnel qu’il présente comme une voie possible pour sortir de la crise institutionnelle actuelle.

Pour le leader de la République des Valeurs, cet épisode révèle surtout la faiblesse de la défense des principes constitutionnels. « Car ce que cet épisode révèle, c’est que la Constitution a peu de défenseurs », conclut-il.